«HUB71» تفتح «مركز التميز» أمام المبتكرين العالميين

المصدر: أبوظبي ■ وام

أطلقت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، «مركز التميّز» الذي يهدف إلى تقديم برامج ذات مستوى عالمي للمؤسسين والشركات الناشئة في جميع مراحلها، لتسهيل الوصول إلى السوق وتوظيف المواهب وجمع رؤوس الأموال. وسيقيم المركز، فعاليات سنوية، ويتيح التواصل بين الشركات الناشئة في «Hub71» وشركائها من المؤسسات والحكومات، لتوفير فرص تجارية مفيدة لكل الأطراف.

وافتتحت «Hub71» المركز الجديد في أول فعالية له تركّز على التكنولوجيا الصحية، وشملت عروضاً تقديمية للشركات الناشئة.

وأتاحت الفعالية، التي أقيمت بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية في «Hub71»، لرواد الأعمال التواصل مباشرة مع أبرز مؤسسات الرعاية الصحية العالمية في أبوظبي، وتقديم حلول الرعاية الصحية الرقمية التي تعدّها وتسعى لتطبيقها في الإمارة.

وفتحت «Hub71» أبوابها للمرة الأولى من خلال مركز التميز للشركات الناشئة غير الحاصلة على حوافز، والمستثمرين والمؤسسات والحكومات، للاستفادة من القيمة التي توفرها منظومة التكنولوجيا العالمية.

وتهدف المبادرة إلى التعاون مع شركات عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا عالية الجودة من خلال دعم الجهات الرئيسة المنخرطة في منظومة الابتكار، وذلك عبر سلسلة فعاليات أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية.

ويستقبل المركز المؤسسات التي تسعى للتواصل مع المواهب في مجال ريادة الأعمال، وسيرسّخ التعاون مع المؤسسات التي تتشارك هدف تعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً تكنولوجياً عالمياً رائداً.

وقال رئيس مجلس إدارة «Hub71»، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن «(مركز التميز) يتيح لأبوظبي ومنظومتها المتنامية الاستفادة من القيمة التي توفرها (Hub71)، حيث يستضيف فعاليات منتظمة، بما في ذلك فعالية (التركيز على المؤسسين) التي تُعقد كل ثلاثاء، وتجمع المؤسسين والأصوات المؤثرة في نقاشات مفتوحة حول موضوعات مختلفة، إضافة إلى (لقاءات شركات رأس المال المخاطر) الشهرية التي تهدف إلى ربط المستثمرين بالشركات الناشئة عالية النمو، وفعالية (نساء Hub71) التي تعزز ريادة الأعمال النسائية، وتدعم المرأة في مجال التكنولوجيا».

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