«ذا بيغ فايف».. 1200 جهة عارضة من 50 دولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يتوجه خبراء قطاع البناء والتشييد من المنطقة والعالم إلى دبي، الأسبوع المقبل، لحضور معرض «ذا بيغ فايف» (The Big 5).

وأفاد بيان صدر أمس، بأن فعاليات الدورة 42 من المعرض الذي يفتح أبوابه مجاناً للزوار من المهندسين والمعماريين والمقاولين ومديري المشروعات، ستنطلق يوم الأحد 12 سبتمبر، ويستمر حتى الـ15 منه في مركز دبي التجاري العالمي، لافتاً إلى أنه الحدث الوحيد من نوعه الذي ينعقد حضورياً في هذا القطاع خلال عام 2021.

1200 جهة

ووفقاً للبيان، فإن المعرض يتيح للزوار فرصة التواصل مع أكثر من 1200 جهة عارضة تشارك من 50 دولة، فضلاً عن 20 جناحاً وطنياً، للتعرف إلى أحدث منتجات وحلول البناء من جميع أنحاء العالم، لتسريع نمو السوق بعد التغيرات الجذرية التي نجمت عن جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويركز المعرض على التكنولوجيا من خلال عروضه الواسعة في مجالات عالم البناء الرقمي الجديد، والمباني الذكية وقطاعات المنتجات الخارجية والمعيارية، ومدينة الشركات الناشئة، وقمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات الحصرية.

كما يتضمن هذا الحدث العالمي 70 جلسة حوارية يشارك فيها 150 متحدثاً عالمياً، لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المجالات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وإدارة المشروعات.

كما تشهد دورة العام الجاري انطلاق قمة «ذا بيغ فايف» العالمية لقادة قطاع البناء، التي ستسلط الضوء على آخر التطورات الحيوية والفرص المتاحة على المدى الطويل.

جوائز «ذا بيغ فايف»

وفي دورتها الأولى، ستكرّم النسخة الأولى لجوائز «ذا بيغ فايف»، والمستوحاة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أبرز الإنجازات والشخصيات التي نجحت في تجاوز المقاييس التقليدية لتسليم مشروعات البناء ضمن 15 فئة مختلفة.

ويوفر معرض «ذا بيغ فايف» بيئة آمنة لممارسة الأعمال باتباع بروتوكول صحي تم اعتماده بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي والجهات الصحية في دبي.

وقالت نائبة الرئيس في شركة (dmg Events) المنظمة للمعرض، جوسين هيجمانز: «لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة تمكنا فيها من الترحيب بالعاملين في قطاع البناء بشكل شخصي، ونحن سعداء للغاية بالعودة إلى مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل. فاللقاء وجهاً لوجه يعد أسرع طريقة للتواصل مع المتعاملين وأصحاب المصلحة في القطاع، ويعزز فرص التعاون المستقبلي، وهذا ما نحتاجه بشدة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز وتيرة انتعاش قطاع البناء في المنطقة، والدخول في حقبة جديدة».

معارض مصاحبة

يتضمن معرض «ذا بيغ فايف» The Big5، العديد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات بما في ذلك:

معرض (Big ٥ Heavy).

معرض (Middle East Concrete).

معرض (Windows Doors & Facades Event).

معرض (Gulf Glass).

معرض (HVAC R Expo).

معرض (The Big 5 Solar) .

معرض (Middle East Stone).

معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية.

معرض إدارة المرافق.

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