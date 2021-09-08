دوغلاس هوم: لن يكون هناك يومان متماثلان في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصلت دبي ترسيخ مكانتها المتميزة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، مع ريادتها لجهود تسريع وتيرة تعافي القطاع على مستوى العالم، في وقت أكد فيه الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في «إكسبو 2020 دبي»، شولتو دوغلاس هوم، أن المعرض سيكون حدثاً عالمياً استثنائياً، وعلامة فارقة لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، كما أنه «لن يكون هناك يومان متماثلان في (إكسبو)».

زوار دوليون

وكشفت الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» عن استقبال الإمارة أكثر من 2.85 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (يناير حتى يوليو 2021)، لتعزز بذلك الزخم المتسارع في هذا العام الاستثنائي الذي سيشهد انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، واحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.

ويتزامن إصدار «دبي للسياحة» لأحدث تقارير القطاع مع إطلاقها لثالث المقاطع السينمائية ضمن حملتها التسويقية العالمية الجديدة (#دبي_تقدم)، والتي تم تصميمها لترسيخ مكانة دبي العالمية، وجهة غنية بمراكز الجذب السياحي.

الإشغال الفندقي

وأسهم ارتفاع الطلب على تجارب الإقامة في فنادق المدينة، إضافة إلى فتح الحدود أمام الزوار القادمين من الأسواق العالمية، في زيادة معدلات الإشغال في فنادق دبي، إذ بلغت نحو 61% وذلك للفترة منذ يناير حتى يوليو 2021، ما يعزز الثقة بالقطاع، ويؤكد قدرته على استقطاب الضيوف، وتوفير تجارب مميزة لهم. كما بلغت السعة الفندقية لقطاع الضيافة في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 129 ألفاً و318 غرفة فندقية موزعة على 718 منشأة فندقية، مع تحقيق إيرادات الغرف المتاحة ارتفاعاً، لتبلغ 225 درهماً مقارنة بـ194 درهماً للفترة ذاتها من عام 2020.

بدوره، وصل عدد الليالي الفندقية المحجوزة من يناير حتى يوليو 2021 إلى 16.34 مليون ليلة، بزيادة كبيرة عن الفترة ذاتها من عام 2020 التي سجلت 10.74 ملايين ليلة فندقية.

وبحسب بيانات شركة «أس تي آر» STR المتخصصة في تقديم تحليلات لقطاع الضيافة عالمياً، فقد صُنّفت دبي الثانية عالمياً من حيث نسبة الإشغال بعد سنغافورة، لتتفوق بذلك على كل من باريس ولندن، وذلك عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2021. وقد كانت الإيرادات لكل غرفة متاحة حتى تاريخه في دبي، الأعلى بين الوجهات الأربع، تليها سنغافورة، ثم باريس، وبعدها لندن.

تطور وتكيف

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن الإنجازات التي يحققها قطاع السياحة في دبي تأتي منسجمة مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية مميزة، وكذلك جعلها أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل.

وأضاف: «تميزت دبي بقدرتها على التطور والتكيّف، لتتمكن من لعب دور محوري يضمن لها الاحتفاظ بمكانة ريادية في قائمة وجهات السفر الأفضل والأكثر أماناً في العالم. وفي الوقت الذي نواصل فيه جهودنا الرامية إلى الارتقاء بالسياحة العالمية بدعم من الشركاء، فإن النمو الإيجابي الذي حققناه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما هو إلا دليل على نجاح دبي في إدارة جائحة (كوفيد-19)، وثقة المسافرين بالإجراءات الوقائية المتبعة طوال مراحل رحلتهم من لحظة دخولهم الإمارة حتى المغادرة».

وأوضح كاظم: «أطلقنا حملة شاملة ومبتكرة للتركيز على جمال دبي كمدينة سياحية جذابة بمختلف وجهاتها المتنوعة، في خطوة تشكّل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا. وبهدف الترويج للعروض الاستثنائية التي تقدمها دبي، حرصنا على وضع منهج متكامل يقوم على التعاون مع مشاهير وشخصيات مؤثرة ممن نعتبرهم سفراء وأصدقاء لدبي، لإنشاء محتوى جذاب وعصري يسرد حكاية دبي ونجاحاتها المتواصلة». وأكد أن هذا التكامل انعكس على الحملة التسويقية العالمية الجديدة لـ«دبي للسياحة» بعنوان «دبي تقدم»، والتي تسلّط الضوء على مجموعة من عوامل الجذب والتجارب الرائعة التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها، مع تحويل تلك التجارب إلى قصص لافتة لا تُنسى حول دبي.

نسخة استثنائية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في «إكسبو 2020 دبي»، شولتو دوغلاس هوم: «بعد أقل من ثلاثة أسابيع سيستضيف (إكسبو 2020 دبي) العالم في احتفال لا مثيل له يمتد على مدار ستة أشهر، ليقدم تجربة فريدة لملايين الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات والاهتمامات». وأضاف: «لن يكون هناك يومان متماثلان في (إكسبو)، ومع وجود كمٍّ هائل من الفعاليات والعروض، سيرغب ضيوفنا في الزيارة مرات عدة ليروا بأنفسهم ما سيقدمه (إكسبو 2020 دبي) بفضل قدرته على جمع العالم بهدف التعاون والابتكار». وأضاف: «نتيجة الدعم الرائع الذي يقدمه شركاؤنا في مجال السياحة والضيافة والسفر، سيتمكن الزوار الدوليون من الاستمتاع بالنسخة الأكثر تنوعاً في تاريخ إكسبو الدولي.. إننا متشوقون للترحيب بالجميع في حدث عالمي استثنائي بحق، سيكون علامة فارقة لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، وندعو الجميع للانضمام إلينا لنصنع معاً عالماً جديداً».

حملات تسويق متكاملة

واصلت دبي الاستثمار في حملات التسويق المتكاملة، مؤكدةً استعدادها لاستقبال المسافرين الراغبين في قضاء إجازات استثنائية، في وقت تتألف الحملة التسويقية العالمية الجديدة (#دبي_تقدم) من سلسلة من المقاطع السينمائية الترويجية بمشاركة نجمي هوليوود: جيسيكا ألبا، وزاك إيفرون.

وتهدف الحملة إلى توجيه الأنظار نحو العديد من العروض، ومناطق الجذب السياحي، والفعاليات المتنوعة في دبي التي تنتظر الضيوف العام الجاري لاسيما مع تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن الاحتفالات بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر.

وتستمد حملة (#دبي_تُقدّم) الإلهام من النجاح الذي حققته الحملات التسويقية السابقة مثل: (قصة تعانق عنان السماء) من بطولة نجوم هوليود غوينيث بالتر، وكايت هادسون، وزوي سالدانا، وكذلك (#كن_ضيفي) الحائز جوائز من بطولة نجم «بوليوود»، شاروخان، فضلاً عن حملات تشارك فيها نخبة بارزة من المشاهير والمؤثرين، والأنشطة الرقمية المتنوعة.

حملة في 27 دولة



تشكل حملة (#دبي_تُقدِّم) التي يخرج مقاطعها السينمائية المخرج العالمي كريغ غيليزبي، مفهوماً جديداً حول الترويج للوجهات السياحية العالمية، إذ تهدف إلى توفير محتوى تفاعلي يسلط الضوء على أبرز معالم دبي، وما تتضمنه من مواقع استثنائية.



ويتم تقديم هذه الحملة في 27 دولة ضمن موضوعات مترجمة إلى 16 لغة، من خلال السينما، والمطبوعات، والمنصات الرقمية، وقنوات البث، ووسائل التواصل الاجتماعي. ونجحت منذ إطلاقها قبل شهر فقط في تحقيق أكثر من 200 مليون مشاهدة، من خلال مقطعين سينمائيين، تميزا بالتشويق والمغامرة.



وتعكس حملة «دبي تقدم» الروح الإبداعية في مدينة سياحية عالمية تشتهر بالثقافات المتنوعة التي تحتضنها، واستغرق تصوير الفيلم خمسة أيام مع التقيد بالإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بـ«كوفيد-19».

• السعة الفندقية لقطاع الضيافة في دبي خلال 7 أشهر بلغت 129 ألفاً و318 غرفة فندقية، موزعة على 718 منشأة فندقية.

• عدد الليالي الفندقية المحجوزة من يناير حتى يوليو 2021 بلغ 16.34 مليون ليلة.

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