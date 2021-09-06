جناح البرازيل في «إكسبو 2020 دبي» يستضيف 100 شركة

المصدر: إعداد ■ أزاد عيشو

قال المفوض العام لجناح البرازيل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلياس رودريغيز مارتنز فيلهو، إن أكثر من 100 شركة برازيلية ستشارك من خلال الوفود التجارية في جناحها بالمعرض الدولي المرتقب، مشيراً إلى أن كلفة أعمال إنشاء مبنى الجناح وحده، وصلت إلى 20 مليون دولار (نحو 73.5 مليون درهم)، فيما من المتوقع أن تصل تكاليف المشاركة الإجمالية إلى 30 مليون دولار (نحو 100 مليون درهم).

وذكر فيلهو لـ«الإمارات اليوم»، أن الجناح سيقدم كل شيء يود الشخص، الذي لديه فضول تجاه البرازيل، رؤيته وتذوقه والإحساس به، متوقعا زيارة رواد الجناح للبرازيل نفسها.

خطة شاملة

وتفصيلاً، أفاد المفوض العام لجناح البرازيل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلياس رودريغيز مارتنز فيلهو، بأن البرازيل وضعت خطة ثقافية شاملة للجناح بأكمله، لافتاً إلى أن الجناح سيضم أنشطة ترفيهية وتراثية وفعاليات طهي مباشر.

وأضاف فيلهو لـ«الإمارات اليوم»: «نريد أن نُظهر للعالم أن البرازيل أكثر بكثير من مجرد كرنفالات السامبا ومباريات كرة القدم، حيث إن البرازيل دولة غنية جداً من الناحية الثقافية، كما أن لدينا نظاماً بيئياً مختلفاً، وتنوعاً حيوياً في مناطق مختلفة»، مشيراً إلى أن كل منطقة في البرازيل لديها ثقافة وطعام وألبسة خاصة بها.

تجربة برازيلية

وقال فيلهو إن الجناح البرازيلي في المعرض المرتقب سيقدم كل شيء يود الشخص، الذي لديه فضول تجاه البرازيل، رؤيته وتذوقه والإحساس به، مضيفاً: «من المؤكد أن رواد جناحنا في المعرض سيزورن البرازيل نفسها».

وأضاف: «نريد أن يزور جميع رواد (إكسبو) جناحنا، لأننا على ثقة بأن ضيوفنا سينغمسون في تجربة برازيلية أصيلة، إذ سيقدم الجناح البرازيلي كل شيء قد يرغب الزائر في رؤيته، والاستمتاع به والتعرّف إليه في ما يتعلق بالبرازيل».

الكلفة

وأوضح فيلهو أن الاستثمار في أعمال إنشاء مبنى الجناح وحده يبلغ 20 مليون دولار (نحو 73.5 مليون درهم)، غير أنه عند التفكير في العمليات اليومية بالجناح خلال الـ182 يوماً من المعرض، إلى جانب البرامج والمحتوى والرسائل والتسويق وغيرها الكثير، فإنها ستضيف كلها نحو 30 مليون دولار (نحو 100 مليون درهم)، وهو رقم مماثل للرقم الذي تم استثماره خلال المشاركة البرازيلية السابقة في معرض «إكسبو».

وبيّن أنه سيشارك في الجناح البرازيلي 20 شركة تقريباً بشكل مباشر، في الفعاليات والأنشطة داخل الجناح، فضلاً عن أكثر من 100 شركة ستشارك من خلال الوفود التجارية.

• البرازيل تعهدت بتقديم تجربة شاملة للزوار تتخطى «كرنفالات السامبا» و«مباريات كرة القدم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news