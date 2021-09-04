11 ملعب غولف في دبي بأعلى المعايير العالمية تستقطب زوّار «إكسبـو 2020»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اكتسبت دبي شهرة واسعة منذ ثمانينات القرن الماضي، كوجهة عالمية للغولف، لامتلاكها مرافق وملاعب ذات جودة عالية، تصنّف ضمن قائمة الأفضل عالمياً، خصوصاً أن معظم ملاعب الغولف في «دانة الدنيا»، تأتي ضمن مشروعات عمرانية عصرية وضخمة، تتسم بالمرافق الحيوية المتكاملة، التي تتيح لزوّار معرض «إكسبو 2020» من عشاق هذه الرياضة، ممارسة اللعبة مع الحصول على أفضل الخدمات، يبرز منها 11 ملعباً في تسعة أندية نجحت على الدوام في جذب السياحة الخارجية، للاستمتاع في ممارسة الغولف، خصوصاً في فصل الشتاء المعتدل.

كما نجحت أندية الغولف بدبي في فرض حضورها القوي على خارطة الرياضة العالمية، من أبرزها نادي الإمارات، الذي يحتضن ملعبه (المجلس) منذ ثمانيات القرن الماضي، بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» لمحترفي الغولف، ضمن «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي»، بجانب استضافته بطولة «أوميغا دبي مون لايت» للسيدات، في بطولة فريدة تمتد على مدار النهار والليل، وتجمع في كل عام كبار مصنفات اللعبة على العالم.

وواصل الحضور القوي للمجمعات الاستثمارية والعمرانية في جذب مزيد من البطولات العالمية، بحجم «عقارات جميرا» التي تستضيف منذ عام 2009، وعلى ملعبها الشهير «الأرض» الجولة الختامية في موسم «السباق إلى دبي»، الذي يتحدد من خلاله بطل موسم الدوري الأوروبي للغولف، قبل أن ينضم ثاني ملاعبه «النار»، أخيراً، إلى «الجولة الأوروبية» باستضافة الجولة ما قبل الختامية في الدوري الأوروبي والسباق إلى دبي.

«الإمارات اليوم» ترصد الملاعب الـ11 في أندية الغولف التسعة في دبي، التي يمكن الاستمتاع في ممارسة اللعبة على ميادينها العصرية على النحو التالي:

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