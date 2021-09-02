«فلاي دبي» تمنح المسافرين إلى الإمارة تذكرة مجانية لزيارة «إكسبو»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي»، عن تقديم تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة «إكسبو 2020 دبي» خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وذلك للمسافرين الذين يحجزون رحلة إلى دبي، لافتة إلى أن التذكرة ستمنح لجميع الحجوزات التي تمت اعتباراً من الأول من سبتمبر، للسفر خلال تواريخ الحدث.



وأفادت في بيان لها، بأن هذه المبادرة خاصة لكل مسافر على خط سير رحلة طيران «فلاي دبي»، أو تذكرة ذهاب فقط إلى دبي، أو أي رحلة طيران متصلة بشركة «فلاي دبي» عبر الإمارة. ويستفيد من التذكرة المجانية ليوم واحد جميع المسافرين المؤهلين للحصول على العرض، سواء كانوا مسافرين في درجة الأعمال، أو الدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نرحب بالعالم في دبي مع افتتاح (إكسبو 2020 دبي) أبوابه للزوار»، مؤكداً أن «فلاي دبي» ستلعب دوراً مهماً في دعم جهود دولة الإمارات لجعل هذا الحدث فريداً من خلال ربط الأسواق غير المخدومة بدبي.

وأضاف: نشارك الجميع هذا الحماس، ونحن نجتمع معاً لمشاهدة (إكسبو 2020 دبي) الذي يعزز من تواصل العقول وصنع المستقبل.

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