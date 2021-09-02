مجلس إدارة «أغذية» يوافق على المضي في عملية الاستحواذ على «بي إم بي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «أغذية»، العاملة في مجال الأغذية والمشروبات، عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 100% في مجموعة «بي إم بي» العاملة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت في بيان لها، بأن «بي إم بي»، التي تم إطلاقها في عام 2007، تمتلك مجموعة كبيرة من العلامات التجارية للحلويات والأطعمة الصحية، وتوزع أكثر من 2000 منتج فرعي في 23 دولة، بما فيها الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة.

وبحسب البيان، فإن من المتوقع سداد قيمة الصفقة نقداً بالكامل، بحيث تنعكس نتائجها بشكل فوري على أرباح الشركة، وسيكون إتمام الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

وأوضح أن الاستحواذ على «بي إم بي» سيعكس التزام «أغذية» بالتوسع في فئات الأطعمة الصحية، وسيتيح لها الاستفادة من قدرات «بي إم بي» لترسيخ حضورها في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية، كما تمثل الصفقة امتداداً لتوسّع «أغذية» في هذه السوق بعد استحواذها على «شركة الفوعة للتمور».

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»، خليفة سلطان السويدي: «أعلنّا في وقت سابق من العام الجاري عن استراتيجية المجموعة، وأكدنا التزامنا بالاستثمار في القطاعات الأسرع نمواً والأكثر ربحية في مجال الأغذية والمشروبات»، لافتاً إلى أن صفقة الاستحواذ على «بي إم بي» تتماشى مع هذا الالتزام.

وتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع أعمال المجموعة في سوق الوجبات الخفيفة، مع إضافة علامات تجارية جديدة وقدرات قوية إلى محفظتها، مشيراً إلى توفير قيمة مضافة بشكل فوري للمساهمين في «أغذية» من خلال هذا الاستحواذ.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، آلان سميث، إن هذا الاستحواذ سيتيح لـ«أغذية» توسيع وجودها وعملياتها في سوق الوجبات الخفيفة، بما يؤدي إلى تنويع مجموعة منتجاتها وتوسيع رقعة انتشارها الجغرافي، وإتاحة الوصول بسرعة إلى أسواق ومصادر إيرادات جديدة.

في السياق نفسه، قال الرئيسان التنفيذيان المشاركان لمجموعة «بي إم بي»، بلال بلوط ومحمد خشاب: «باعتبارنا شركة نشأت ونمت في دولة الإمارات، فإنه يتملكنا فخر كبير بهذه الشراكة مع (أغذية) في المرحلة التالية من مسيرة نمونا، ونسعى إلى تقديم خدمة أفضل للمتعاملين عبر زيادة منتجاتنا المبتكرة، وتوسيع مجالات أعمالنا في قطاع الأطعمة الصحية، ومواصلة التطور لنصبح مجموعة عالمية حقيقية في مجال الأطعمة».

مجموعة «بي إم بي»

حققت مجموعة «بي إم بي» خلال الأشهر الـ12 الماضية المنتهية في 30 يونيو 2021 إجمالي إيرادات بقيمة 268 مليون درهم تقريباً، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب وإطفاء الدين بلغت نحو 54 مليون درهم. ومن المتوقع أن تنمو هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب وإطفاء الدين إلى 20% العام الجاري.

ويقع المقر الرئيس للمجموعة في دبي، ولديها مصنعان في المدينة، كما يعمل لديها نحو 1000 موظف.

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