«سيرا» تنجز 100% من مهامها الأمنية في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: محمد فودة- دبي

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا» عن الانتهاء من جميع مهامها المتعلقة بالاستشارات الأمنية والتدقيق على الأجهزة، ومنح التراخيص الفردية والمؤسسية، وتصاريح الألعاب النارية في معرض «إكسبو 2020 دبي»لافتة إلى تأمين المعرض بـ 13 ألف و370 كاميرا أمنية بالإضافة إلى 2688 حارس أمن.

وأطلقت المؤسسة بالتزامن مع قرب انطلاق المعرض خلال 30 يوماً، حملة عبر منصاته الإعلامية التقليدية والرقمية وفي مقر المؤسسة على مستوى الموظفين والمتعاملين، لتهيئة الجميع لأن يكونوا جزءاً من الحدث الأكبر في العالم.

وأكدت «تنظيم الصناعة الأمنية» أنها أنجزت بنسبة 100% دورها في تقديم الاستشارات الأمنية لـ«إكسبو 2020 دبي»، لافتة إلى أن الدور الاستشاري يتمثل في طرح المواصفات الفنية، ووضع منهجية موحدة في تصاميم النظم الأمنية.

وأوضحت أنها انتهت كذلك من التدقيق على الأجهزة الأمنية المستخدمة في المعرض، والتأكد من مطابقتها للمواصفات بنسبة 100%، إضافة إلى دورها في تقديم التراخيص الأمنية، والتصاريح، وإنجاز جميع التراخيص المطلوبة بنسبة 100%، إذ تمت الموافقة على الزي الخاص بحراس الأمن لـ«إكسبو 2020 دبي»، وإصدار التصاريح اللازمة للألعاب النارية، والتدقيق على مواقع الألعاب النارية، واصدار تراخيص أمنية فردية لـ«إكسبو»، وتصاريح الفنادق والمنشآت التجارية.

وكشفت أن حملتها المتعلقة بالمعرض تستهدف بشكل أساسي الجمهور، المتعاملين، وموظفي المؤسسة، وتتضمن فيديو تعريفياً يوضح دور مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في «إكسبو 2020 دبي»، ومنشورات تفصيلية موضحة دور كل قسم شارك في تنفيذ المهام المطلوبة.

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