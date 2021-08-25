البنوك الوطنية تستحوذ على 90% من التمويلات و88.4% من الودائع في الدولة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن البنوك الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من الودائع في البنوك ومن تمويلات الشركات والأفراد والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في السوق المحلية كما استاثرت البنوك الوطنية بمعظم الاستثمارات الجديدة في السوق المحلية.

وأوضحت بيانات حديثة أصدرها المصرف المركزي اليوم، أن قيمة القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك الوطنية حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغت تريليون و595 مليارا و400 مليون درهم، تشكل 90,1% من اجمالي التمويلات التي حصلت عليها السوق المحلية، بينما استحوذت البنوك الأجنبية على النسبة الباقية من هذه التمويلات بنسبة 9,9 % وبلغت 175 مليارا و800 درهم.

وبحسب بيانات "المركزي"، فقد ارتفع اجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنهاية شهر يونيو الماضي الى 523 مليارا و100 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,6% على أساس شهري، مقارنة بشهر مايو الماضي وارتفاع نسبته 24% على أساس سنوي، مقارنة بشهر يونيو من العام 2020.

وشكلت إجمالي استثمارات البنوك الوطنية نسبة تفوق 86,8% من اجمالي استثمارات البنوك في يونيو الماضي، بقيمة 454 مليارا و800 مليون درهم، بينما استحوذت البنوك الأجنبية على النسبة الباقية وهي 13,2% باجمالي 68 مليارا و300 مليون درهم خلال الشهر نفسه.

ووفقا لبيانات "المركزي"، فقد استحوذت البنوك الوطنية على 88,4% من اجمالي الودائع في بنوك الدولة، بنهاية شهر يونيو الماضي والتي بلغت تريليون و908 مليارات درهم، لتصل الودائع في البنوك الوطنية الى تريليون و686 مليار درهم مقابل ودائع بلغت 226 مليارا في البنوك الأجنبية بنسبة 11,6%.

وكانت ودائع المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة قد ارتفعت 28 مليارا تقريبا بنهاية الربع الثاني لتصل الى تريليون و908 مليارات درهم مقابل تريليون و880 مليارا بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news