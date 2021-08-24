«طيران الإمارات»: 36 شهراً صلاحية تذاكر السفر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة طيران الإمارات، مواصلة توفير الخيارات والمرونة للمتعاملين معها، ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من التغييرات التي تعترض خطط سفرهم.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأنها ساعدت منذ مارس 2020، أكثر من مليوني متعامل، على إجراء تغييرات متعددة في مواعيد ووجهات السفر، أو استبدال تذاكرهم بقسائم لاستخدامها في السفر في المستقبل، كما استبدل أكثر من 92 ألف متعامل قسائمهم لإصدار تذاكر سفر. وأكدت «طيران الإمارات» أنها سجلت ريادةً في مرونة الحجز، عندما وفّرت صلاحية للتذاكر تعد الأكثر سخاءً في الصناعة، ما يمنح المتعاملين خيار الاحتفاظ بتذاكرهم أو استخدامها في أي وقت لمدة 36 شهراً. كما مدّدت صلاحية الإعفاءات الخاصة بالحجوزات إلى ما بعد 31 مايو (أيار) 2022، ما يضمن للمتعاملين الحجز وهم مطمئنون لإمكانية تغيير خطط سفرهم. كما واصلت «طيران الإمارات» أيضاً التزامها إعادة المبالغ المستحقة للمتعاملين، حيث أنهت نحو 3.3 ملايين طلب استرداد منذ بداية انتشار الجائحة حتى الآن، في وقت يستفيد فيه المتعاملون من التغطية التأمينية ضد مختلف مخاطر السفر. وقد سافر منذ ذلك الحين أكثر من 7.2 ملايين متعامل، وهم على ثقة بأنهم يتمتعون بالحماية، من خلال التغطية التأمينية التي توفرها لهم «طيران الإمارات». بدوره، مدّد برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، صلاحية الفئة لأكثر من 630 ألفاً من أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية حتى عام 2022. كما مدّد أيضاً صلاحية أكثر من 51 مليار ميل «سكاي واردز». وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «طيران الإمارات» ستبقي على ضمانات المتعاملين، وسياسات الحجز المرنة ضمن استراتيجيتها.

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