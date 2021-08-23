«اتفاقية إنترلاين» تتيح لمتعاملي «طيران الإمارات» 8 وجهات جديدة في جنوب أفريقيا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت «طيران الإمارات» وخطوط «سيم إير» Semair الجنوب أفريقية «اتفاقية إنترلاين»، في خطوة لدعم تكثيف العمليات بعد تعزيز خدمات «طيران الإمارات» إلى جنوب إفريقيا.



وأفاد بيان صدر أمس، بأن الاتفاقية الجديدة ستوفر ست وجهات أخرى لمتعاملي «طيران الإمارات» من خلال بوابتي الناقلة في جوهانسبرغ وكيب تاون، كما تغطي الاتفاقية وجهتين سياحيتين تخدمهما «سيم إير» حصرياً.



وبحسب البيان، تعد الاتفاقية أول شراكة بين الناقلتين، ورابع شراكة لـ«طيران الإمارات» في جنوب إفريقيا، في ما تشمل الترتيبات بين «طيران الإمارات» و«سيم إير» السفر بتذكرة واحدة، مع الحجز ونقل الأمتعة من جوهانسبرغ وكيب تاون إلى وجهات: «بلومفونتين»، «كيمبرلي»، «مارغيت»، «دربان»، «هودسبروت»، «بليتينبيرغ باي»، «جورج»، و«سيشن».



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن رحلات «سيم إير» توفر للمتعاملين مزيداً من الفرص للسفر بسلاسة عبر العديد من الوجهات السياحية الشهيرة في جنوب إفريقيا، فضلاً عن الميزة الإضافية للاتصال مع «بليتينبيرغ باي» و«مارغيت» اللتين تخدمهما «سيم إير» حصرياً.

وأكد أن ربط شبكتي الناقلتين يعزز الالتزام بتقديم مزيد من فرص السفر للمتعاملين، خصوصاً أولئك الراغبين في تجربة الوجهات المفضلة حالياً في جنوب إفريقيا، وكذلك المسافرين الذين يخططون لرحلات جديدة.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«سيم إير»، مايلز فان دير مولين، إن «اتفاقية إنترلاين» تقدم للتعاملين الراحة والتوفير، حيث يمكنهم الآن الانتقال بسلاسة من رحلات «سيم إير» إلى الشبكة العالمية الواسعة لهذه الناقلة العالمية الشهيرة بالجودة والتميز.

وأضاف: «في الوقت الذي نواصل توسعنا على درب التعافي من (كوفيد ــ 19)، فإننا ندرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن الشراكات هي مفتاح نجاحنا. وما العمل مع رواد السوق، مثل (طيران الإمارات) إلا دليل إضافي على التزامنا تجاه المتعاملين معنا بتقديم أفضل خدمة وقيمة».



يذكر أن «طيران الإمارات» عززت منذ مطلع أغسطس الجاري، عملياتها من جنوب أفريقيا وإليها، وتشغل حالياً 14 رحلة أسبوعياً عبر بواباتها الثلاث في تلك الدولة: «جوهانسبرغ»، «كيب تاون»، و«دربان». وتواصل الناقلة إعادة بناء شبكتها العالمية بأمان واستدامة، وربط المتعاملين مع دبي وعبرها إلى أكثر من 120 وجهة.

وتعمل «طيران الإمارات» على توسيع تواجدها في جنوب وجنوب إفريقيا، من خلال تعزيز اتفاقات «إنترلاين»، والمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، و«إيرلينك»، و«سيم إير»، و«فلاي سيف إير»، ما يوفر مزيداً من المزايا والخيارات للمتعاملين، ويدعم جهود تعافي صناعة الطيران العالمية.



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