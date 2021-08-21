"ريبورتاج" تطلق "المارية فيستا 2" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق مشروع "المارية فيستا 2"، والذي سيوفر 588 وحدة سكنية جديدة في جزيرة المارية بأبوظبي، بأسعار تبدأ من 329 ألف درهم.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن إطلاق "المارية فيستا 2" يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع "المارية فيستا 1"،مشيرا إلى الموقع المتميز لمشروع "المارية فيستا" في قلب منطقة حرة، ما يوفر فرصة مثالية للعيش وللاستثمار.

وأوضح سليمان أن الشركة ستبدأ قريبا في الأعمال الإنشائية بمشروع "المارية فيستا 2"، تمهيدا لإنجازه بحلول الربع الرابع من عام 2025.

ويتألف "المارية فيستا 2" من برج يوفر 588 شقة سكنية، بارتفاع 29 طابقا، فضلا عن منطقة محال تجارية، ومنطقة مكاتب، ومواقف مغطاة بسعة 810 سيارات، كما سيضم المشروع مسجدا، وحمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية، ومنطقة ألعاب أطفال.

وكانت "ريبورتاج" قد أطلقت قبل نحو عامين مشروع "المارية فيستا 1"، والذي يضم 772 وحدة سكنية، ويمتد على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 958 ألف قدم مربعة، ومن المقرر تسليمه خلال النصف الأول من 2024.

ولفت سليمان، إلى الموقع المتميز لجزيرة المارية في وسط مدينة أبوظبي، فضلا عن وجود العديد من المرافق والهيئات الهامة بالجزيرة، والتي تضم سوق أبوظبي المالي العالمي، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والغاليريا مول، والعديد من أفخر منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم الراقية والضيافة المتميزة.

وأكد أن استمرار "ريبورتاج العقارية" في إطلاق المشاريع الجديدة رغم التحديات التي فرضتها تداعيات الجائحة على القطاع العقاري، يعكس قوة الملاءة المالية للشركة، وهو ما يظهر في تحقيق الشركة مبيعات قوية خلال العامين الحالي والماضي.

وحققت "ريبورتاج العقارية" مبيعات تتجاوز 892 مليون درهم منذ بداية العام 2021 وحتى الآن، مقابل 424 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، بنمو 110%.

وكانت «ريبورتاج» قد حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال العام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وأكد سليمان تقدم الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع الشركة وفق الجدول الزمني، تمهيدا لتسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة.

وتباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير 12 مشروعا قيد الإنشاء بالإمارات، توفر أكثر من 5500 وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج العقارية" في أبوظبي مشاريع "الراحة لوفتس 1"، ويوفر 164 وحدة سكنية، و"الراحة لوفتس 2"، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع "الواحة رزيدنس 1" ويوفر 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463 شقة سكنية، فضلا عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية، تباشر "ريبورتاج" تطوير مشروع "المارية فيستا"، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب "المارية فيستا 2"، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلا عن مشروع "ديفا" في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع "أليكسيس تاور" بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج "ركان"، في منطقة "دبي لاند"، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و"ركان لوفتس 1" ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و"ركان لوفتس 2" ويوفر نحو 305 فلل.

وفي مصر، أطلقت "ريبورتاج العقارية" مؤخرا مشروع "مونتي نابوليوني"، والذي سيقام ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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