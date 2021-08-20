«فلاي دبي» ترفع شبكة وجهاتها إلى 97 محطة دولية

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قالت شركة «فلاي دبي»، إنها وسعت شبكة محطاتها لتصل إلى أكثر من 97 وجهة حول العالم، وأطلقت رحلات إلى 14 وجهة جديدة، بما فيها الوجهات الصيفية.

وذكرت الناقلة، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوجهات تشهد طلباً جيداً على السفر، حيث كانت ردود الفعل إيجابية للغاية، مع توفير خيارات متنوعة للمسافرين، مشيرة إلى أن المتعاملين، الذين يحجزون رحلة عبر الموقع الشبكي للناقلة، يحصلون على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس «كوفيد-19» لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إنه «خلال الأشهر الماضية ومنذ إعادة فتح الأجواء أمام حركة السفر الجوي وتخفيف القيود على حركة النقل، وسعت (فلاي دبي) شبكتها لتصل إلى أكثر من 97 وجهة حول العالم، وأطلقت رحلات إلى 14 وجهة جديدة، بما فيها الوجهات الصيفية مثل (باتومي وبودروم وتيفات وطرابزون وميكونوس وسانتوريني) وهي تواصل توسيع شبكتها خصوصاً في أوروبا».

وأضاف عبيدالله: «تشهد تلك الوجهات طلباً جيداً على السفر، حيث كانت ردود الفعل إيجابية للغاية، مع توفير خيارات متنوعة للمسافرين على (فلاي دبي) إلى هذه الوجهات، حيث تمتلك هذه الوجهات الكثير لتقدمه وتمنح المسافرين فرصة لاستكشاف أماكن جديدة، من شأنها أن تساعد في تحفيز تدفقات السفر والسياحة. كما ستتاح الفرصة للمسافرين من هذه الوجهات لاستكشاف دبي وما بعدها ضمن شبكتنا».

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، تُعد تبليسي واحدة من أكثر الوجهات شعبية ضمن شبكة الناقلة، حيث زادت الناقلة رحلاتها إلى هذه الوجهة من رحلتين أسبوعياً عند إطلاق الوجهة في 2011، إلى ثلاث رحلات يومياً حالياً، مما يعكس نجاح هذه الوجهة وحجم الطلب عليها من المسافرين، حيث تعمل «فلاي دبي» بشكل وثيق، مع السلطات المختصة هناك، لتوفير التسهيلات كافة للمسافرين، ومنها خدمة التأشيرة عند الوصول للمواطنين والمقيمين في الإمارات، إضافة إلى باقات العطلات المتنوعة التي توفرها «عطلات فلاي دبي»، والتي تلائم مختلف احتياجات المسافرين.

وبين عبيدالله، أن «(فلاي دبي) نقلت على (خط دبي تبيلسي) أكثر من 60 ألف مسافر خلال الفترة بين 2020 و2021، منذ إعادة فتح الأجواء»، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين سافروا بغرض السياحة والترفيه.

وذكر أنه تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع «فلاي دبي»، لتمكين السفر في بيئة آمنة، تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم، مشيراً إلى أن المتعاملين الذين يحجزون رحلة عبر الموقع الشبكي للناقلة يحصلون على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس «كوفيد-19» لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

مرونة في متطلبات الحجز

قالت شركة «فلاي دبي»، إن رحلاتها إلى وجهات مثل عمان وبغداد والمالديف وزنجبار شهدت طلباً قوياً على السفر خلال الشهور الماضية، مشيرة إلى أن العروض التي توفرها (عطلات فلاي دبي)، تشهد إقبالاً جيداً من قبل مختلف شرائح المسافرين، حيث توفر لهم هذه العروض، المرونة والقدرة على تغيير متطلبات حجوزاتهم، وإضافة المزيد من الخدمات كالتنقلات واستئجار السيارات والجولات السياحية وغيرها، إضافة إلى إمكانية حجز فحوص «كوفيد-19» وخدمات التأمين على السفر.

وذكرت الشركة أنها تشغل رحلاتها انطلاقاً من مركزها التشغيلي في مطار دبي الدولي، من المبنى رقم 2، إضافة إلى عدد من الوجهات التي تنطلق رحلاتها من المبنى رقم 3.

يُشار إلى أن شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات»، توفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ اليوم مركزاً عالمياً للطيران، يوفر رحلات إلى أكثر من 200 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان، وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

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