«دبي للاستثمار» تسلّم وحدات عقارية بـ3.5 مليارات درهم في النصف الثاني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم







أعلنت «شركة دبي للاستثمار» عن جهوزيتها لتسليم مشروعات ووحدات عقارية متنوعة بقيمة تبلغ نحو 3.5 مليارات درهم خلال النصف الثاني من العام 2021.

وأفادت الشركة في بيان لها اليوم، بأن العقارات التي ستسلمها تتضمن مركز تسوق، ومتاجر تجزئة، ومكاتب، وفندقين، وذلك في إمارتي دبي والفجيرة.

وبحسب البيان، تشمل هذه الوحدات العقارية، المرحلة النهائية ضمن المساحات التجارية في مشروع «تلال مردف»، المشروع متعدد الاستخدامات في مردف بقيمة ثلاثة مليارات درهم، والذي كانت الشركة سلّمت وحداته السكنية بنجاح في عام 2020.

وأكدت «دبي للاستثمار» مواصلة العمل بوتيرة ثابتة لإتمام عمليات إنشاء «مركز الطيف للأعمال» في الفجيرة، المشروع متعدد الاستخدامات الذي تبلغ قيمته 470 مليون درهم، والمؤلف من مركز تسوق وبرجين «مكتبي» و«سكني»، وفندق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «نحن مرتاحون من الاستقرار الذي شهدناه في القطاع العقاري خلال الربع الأول من عام 2021، باعتباره أحد أبرز القطاعات التي تغطيها محفظة استثماراتنا ومشروعاتنا».

وأضاف: «مع استكمال المراحل النهائية من مشروعاتنا في مواقع استراتيجية، فإننا سنسهم في تقديم فرص استثمارية من شأنها تعزيز تنوع النشاطات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار. كما سنواصل التزامنا بوتيرة النمو السريعة، التي من شأنها تحقيق استدامة عمليات التطوير العقاري، وتمكين اقتصاديات المعرفة واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة».

ويقدّم مشروعا «تلال مردف» و«مركز الطيف للأعمال» مزيجاً من الفئات السكنية والتجارية والفندقية، إذ يوفّران معاً 100 وحدة مخصصة لتجارة التجزئة بمساحات تزيد عن 240 ألف متر مربع، إضافة إلى وحدات مكتبية بمساحات تزيد عن 280 ألف متر مربع، وأكثر من 350 غرفة فندقية وما يزيد عن 1200 وحدة سكنية وشقة مخدّمة.

وسيسهم «مشروع الطيف للأعمال» في رفع معايير التنمية الحضرية في إمارة الفجيرة، وتعزيز الفرص الاستثمارية ومكانة الإمارة وجهة جاذبة للأعمال، مع تلبية احتياجات مختلف أساليب الحياة في مجالات الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه في دولة الإمارات.

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