«أو إيه جي»: 20% نمواً في عدد رحلات الناقلات الوطنية خلال يوليو

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن الناقلات الإماراتية شغلت 15 ألفاً و742 رحلة جوية إلى مختلف المطارات العالمية خلال يوليو 2021، بنسبة نمو بلغت 20%، مقارنة بشهر يونيو السابق عليه.

وأظهرت بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «طيران الإمارات» سيّرت وحدها 6286 رحلة جوية خلال يوليو 2021 بنسبة 40% من الإجمالي، تلتها «فلاي دبي» مسجلة 3966 رحلة.

رحلات جوية

وتفصيلاً، كشفت المؤسسة الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي»، أن الناقلات الإماراتية: «طيران الإمارات»، «فلاي دبي»، «الاتحاد للطيران»، «العربية للطيران»، «العربية للطيران أبوظبي» سيّرت 15 ألفاً و742 رحلة جوية إلى مختلف المطارات العالمية خلال يوليو 2021، مقابل 13 ألفاً و111 رحلة في يونيو السابق، بنسبة نمو بلغت 20%.

وشغلت الناقلات الإماراتية أكثر من 507 رحلات في اليوم الواحد طوال يوليو الماضي، في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاعاً متواصلاً في أعداد الرحلات الجوية التي شغلتها الناقلات الوطنية منذ استئناف حركة النقل الجوي إثر جائحة «كوفيد-19»، لتصل إلى مستويات مرتفعة خلال ذروة فصل الصيف الجاري.

توزيع الرحلات

ووفقاً لتلك البيانات، فقد سيّرت «طيران الإمارات» وحدها 6286 رحلة جوية خلال يوليو 2021، مقابل 5629 رحلة في يونيو، تلتها «فلاي دبي» التي سجلت 3966 رحلة جوية، مقابل 3033 رحلة جوية في يونيو 2021.

بدورها، شغلت «الاتحاد للطيران» 2799 رحلة جوية في يوليو، مقابل 2539 رحلة في يونيو، فيما شغلت «العربية للطيران» 2330 رحلة جوية، مقابل 1710 رحلات، ومن ثم «العربية للطيران أبوظبي»، التي سجلت 361 رحلة، مقارنة بـ200 رحلة جوية في يونيو 2021.

«طيران الإمارات»

إلى ذلك، تعكف «طيران الإمارات» على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً بأمان واستدامة، إذ استأنفت خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة للركاب، ما يتيح للمتعاملين السفر بسهولة وسلاسة من دبي وعبرها، إلى الأميركتين، وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ودول حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وتمثل هذه الوجهات نحو 85% من عدد الوجهات التي كانت تشغلها الناقلة قبل جائحة «كوفيد-19»، فيما تخطط لاستعادة نحو 70% من الطاقة الاستيعابية حتى فصل الشتاء 2021.

شبكة «فلاي دبي»

بدوره، وصل إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة «فلاي دبي» إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة ضمن شبكتها العالمية، وأعلنت «فلاي دبي» عن تعزيز شبكة وجهاتها في العالم، من خلال تشغيل مزيد من المحطات خلال يوليو الماضي في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، مثل محطات «مطار سوهاج الدولي» المصري، و«مطار سالزبورغ الدولي»، و«مطار نابولي الإيطالي».

وتوفر شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات» للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 200 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، والمحيط الهندي، واليابان، وجنوب آسيا، والولايات المتحدة.

«الاتحاد للطيران»

من جانبها، أكدت «الاتحاد للطيران» أنها استمرت في التوسع في شبكة وجهاتها طوال النصف الأول من عام 2021، وذلك مع مواصلة إضافة وجهات إلى قائمة أبوظبي للدول الخضراء، وإطلاق اتفاقات ثنائية لـ«ممرات السفر الآمنة» مع دولة الإمارات، مشيرة إلى نمو في عدد وجهات المسافرين بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2021، من 50 إلى 60 وجهة. وأكدت أنها ستواصل إعادة بناء الممرات الجوية وربطها بالعاصمة أبوظبي.

«العربية للطيران»

وخلال النصف الأول من عام 2021، نجحت «العربية للطيران» بتوسيع شبكة وجهاتها، عبر إطلاق رحلات جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات ومصر والمغرب.

وأبرم برنامج الولاء لدى الشركة أيضاً اتفاقية شراكة مع «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء الخاص لـ«الاتحاد للطيران»، ليتمكن أعضاء كلا البرنامجين من الاستفادة من تبادل النقاط والأميال وإنفاقها.

وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 940 ألف مسافر، خلال الفترة بين مارس ويونيو 2021، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد 70%.

«العربية للطيران أبوظبي»

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة مزيد من الوجهات إلى عملياتها التشغيلية، مثل سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، التي تعتبر الوجهة 11 للشركة منذ إطلاق رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي في الربع الثالث من عام 2020.

كما أعلنت «العربية للطيران أبوظبي» عن إضافة وجهات جديدة إلى عملياتها التشغيلية، وذلك بتسيير رحلات مباشرة من أبوظبي وباكستان، إلى مدينة «فيصل آباد» بدءاً من 10 أغسطس 2021، ومدينة «ملتان» بدءاً من 11 أغسطس 2021.

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