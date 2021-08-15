«المدينة العالمية» تتصدر قائمة أفضل المناطق تحقيقاً للعائد الاستثماري بدبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» حول أفضل الأماكن للاستثمار العقاري في دبي، استناداً إلى معيار العائد الاستثماري، بأن المدينة العالمية جاءت في المرتبة الأولى من بين سبع مناطق في دبي، مسجلة أعلى عائد استثماري في دبي بنسبة 7.51%، وتتميز المدينة العالمية بأسعار الوحدات السكنية المناسبة وموقعها الاستراتيجي، والتنوع الثقافي الكبير فيها، فهي على عكس المناطق الأخرى في دبي تتألف من أحياء مختلفة تم تصميمها حسب فنون العمارة السائدة في 10 دول من دول العالم.

وأشار التقرير، الذي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الستة الماضية ارتفاعاً بنسبة 0.86% على متوسط سعر القدم المربعة ليصل إلى 447.18 درهماً، بناءً على حركة الطلب على المنطقة، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو 215 ألف درهم، بينما وصل متوسط سعر شقق غرفة وصالة للبيع في المدينة العالمية 312 ألف درهم، أما في ما يخص الشقق الأكبر من حيث المساحة، فبلغ متوسط سعر شقق غرفتين وصالة في المدينة العالمية نحو 688 ألف درهم.

وفي المرتبة الثانية، جاءت واحة دبي للسيليكون، مسجلة نسبة عائد استثماري 7.06%، وتعد المنطقة إحدى أكثر المناطق المتكاملة في الإمارة، إذ تمتاز بالمرافق الحديثة المتطورة من محال تجارية ومؤسسات تعليمية وفنادق، الأمر الذي جعلها من أهم المناطق السكنية في دبي وأكثرها طلباً لشراء واستئجار الشقق، ما أسهم في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة بلغت 2.33%، إذ ارتفع متوسط سعر القدم المربعة فيها إلى 597.24 درهماً، حيث بلغ متوسط سعر استوديو للبيع في (دبي للسيليكون) نحو 320 ألف درهم، بينما وصل متوسط سعر الشقق المكوّنة من غرفة وصالة إلى 447 ألف درهم، أما الشقق غرفتين وصالة فبلغ متوسط سعرها 816 ألف درهم.

وفي المرتبة الثالثة جاءت مدينة دبي الرياضية، التي تعد خياراً مفضلاً لدى العديد من الأفراد والعائلات في إمارة دبي، حيث توفر المنطقة لسكانها مجموعة من المزايا الخاصة التي أسهمت في زيادة أعداد المقبلين على السكن، بدءاً من العقارات المتنوعة والمرافق الترفيهية والرياضية والأساسية، وصولاً إلى الموقع الاستراتيجي والعائد الاستثماري المميز، حيث وصل إلى 6.91%.

وشهدت المنطقة ارتفاعاً على متوسط سعر القدم المربعة بنسبة 4.02% ليصل إلى 611.5 درهماً، وعليه بلغ متوسط سعر استوديو 309 آلاف درهم، بينما وصل متوسط سعر شقق غرفة وصالة للبيع في مدينة دبي الرياضية إلى نحو 459 ألف درهم، أما الغرفتين وصالة فبلغ متوسط سعرها 729 ألف درهم.

وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة أبراج بحيرات الجميرا، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على متوسط سعر القدم المربعة بنسبة 6.14%، ليصبح 870.26 درهماً، حيث ارتفع متوسط سعر الاستوديوهات في أبراج بحيرات الجميرا إلى 426 ألف درهم، بينما وصل متوسط سعر شقق غرفة وصالة للبيع في أبراج بحيرات الجميرا الى 762 ألف درهم، ووصل متوسط سعر شقق غرفتين وصالة إلى 1.22 مليون درهم.

وفي المرتبة الخامسة جاءت قرية جميرا الدائرية، حيث بلغ نسبة العائد على الاستثمار 6.22%، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين.

وفي المرتبة السادسة، تتميز منطقة مرسى دبي بتفوقها على العديد من مناطق دبي من حيث العائد على الاستثمار، حيث بلغت نسبته 5.54%، ومع الطلب المتزايد على شراء العقارات فيها، شهد متوسط سعر القدم المربعة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7.11% ليبلغ 1242 درهماً.

وفي المرتبة السابعة والأخيرة جاءت منطقة الخليج التجاري ضمن أفضل المناطق بدبي من حيث العائد الاستثماري، حيث بلغت نسبة العائد على الاستثمار في ما يخص الوحدات السكنية 5.39%، أما أسعار الشقق فقد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام.

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