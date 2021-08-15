«سيدات الشارقة» يختتم سلسلة من ورش العمل لتحفيز الأعمال

المصدر: الشارقة ■ وام

اختتم مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أخيراً، سلسلة من ورش العمل لمنتسباته، هدفت إلى تزويدهن بأدوات المعرفة، وتحفيزهن على الارتقاء في عالم الأعمال، وكيفية وضع خطط للتعافي بعد جائحة «كوفيد-19».

وشمل برنامج المجلس أربع ورش عمل تفاعلية أقيمت بالتعاون مع منظمة «33 فويسز» المتخصصة في مجال تعزيز الأداء وتسريع الأعمال تحت شعار: «إعادة إنعاش المشروعات في مواجهة جائحة (كوفيد-19)»، وذلك بمشاركة 48 عضوة، وتمحورت حول تزويدهن بالتجارب التعليمية اللازمة لتطوير مهاراتهن في مجال الأعمال، ودعمهن للارتقاء في سلم النجاح والعمل على تعزيز منظومة ريادة الأعمال النسائية في إمارة الشارقة.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، إن ورش العمل قدمت مجموعة من الإرشادات الموثوقة، والمصادر التعليمية المتميزة للمنتسبات، الأمر الذي ساعد على تمكينهن من المهارات اللازمة لوضع استراتيجيات أعمال فاعلة للحد من المخاطر المستقبلية، وتعزيز قدرتهن على التكيف، وتحويل التحديات إلى فرص، لتحقيق النمو والتميز، كما أتيحت الفرصة أمام المشاركات للتعلم من تجارب الخبراء والتعرف إلى أساسات بناء المشروعات الناجحة.

بدوره، قال مؤسس ورئيس منظمة «33 فويسز»، مو عبدو: «نؤمن بأهمية دور رائدات الأعمال والقياديات في المنطقة والعالم، ويشرفني أن تتاح لي الفرصة للعمل مع (سيدات أعمال الشارقة) للمساهمة في دعم جهود النمو خلال المرحلة المقبلة».

من جهتها، أكدت رئيسة قسم المنتجات التجارية لدى شركة «ماستر كارد»، زينب دياكيت، أهمية العمل مع مجلس سيدات أعمال الشارقة ومنظمة «33 فويسز»، لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحوّل الرقمي والنمو.

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