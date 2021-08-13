«أهداف التنمية المستدامة» ينطلق 16 يناير المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات «منتدى الأعمال بشأن أهداف التنمية المستدامة»، من 16 إلى 22 يناير 2022، وذلك على هامش فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وينظم المنتدى كل من «إكسبو 2020»، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، ويهدف إلى توحيد الشركات في أنحاء العالم، وتحفيز المزيد من العمل نحو مستقبل مستدام وشامل.

وإلى جانب تسليط الضوء على عمل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أكبر مبادرة استدامة على مستوى الشركات في العالم، سيبحث منتدى الأعمال كيف يمكن للمجتمع العالمي تعزيز الرخاء الاقتصادي للجميع، مع ضمان إحراز أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي لتحقيقها في عام 2030.

وسيستفيد المنتدى من قدرة «إكسبو» الدولي، لتشجيع المزيد من المشاركات الجديدة في عضوية هذا الاتفاق، ودفع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

ويعزز هذا التعاون حضور منظمة الأمم المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، بعد إعلان مشاركتها في أكتوبر 2019. وقد تعاونت الأمم المتحدة مع الحدث الدولي بالفعل لتقديم عدد من منصات القيادة الفكرية الشاملة، ويوفر جناح المنظمة في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يحمل شعار «نحن الشعوب: لنشكل مستقبلنا معاً»، فرصة لإشراك ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وإلهام العمل نحو تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول عام 2030.

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