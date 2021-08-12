"دبي للسياحة": تحديث الإجراءات الاحترازية ابتداء من اليوم 12 أغسطس

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إنه تم السماح برفع الطاقة الاستيعابية لجميع مرافق المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى 100%.

وأشارت الدائرة في تعميم لها إلى تحديث مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للقطاع السياحي، وعليـه وجهت الدائرة كافة المعنين من مستثمري ومدراء المنشآت الفندقية والمطاعم والمرافق والصالات في إمارة دبي، الالتزام بالتالي:

المطاعم والمقاهي:

رفع الطاقـة الاسـتيعابية إلى 80%، مـع إمكانيـة تقليل مسـافة التباعـد الاجتماعي بين الطاولات من 2 إلى 1.5 متر. والعـودة إلى أوقات العمل المعتادة ما قبل الجائحة مع الالتزام بالتصاريح والإرشادات الصادرة من الدائرة. وبإمكان المطاعم والمقاهي تمديد الأنشطة الترفيهية إلى 3 صباحاً مع الالتزام بالقواعد العامة.

الأماكن الترفيهية:

رفع الطاقة الاستيعابية لجميع المرافق الترفيهية والمعارض والمتاحف ودور السينما والأنشطة السياحية إلى 80%.

فعاليات الأعمال:

رفع الطاقة الاستيعابية إلى ل 100% مع الالتزام بجميع بروتوكولات فعاليات الأعمال الصادرة من الدائرة.

الفعاليات المجتمعيـة:

زيـادة عـدد المشاركين إلى 2500 للأماكن المغلقـة و5000 للأماكن المفتوحة، وعدم إلزامية اللقاح.

الفعاليات الترفيهية والرياضية:

زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع الأماكن التي تقام فيها الفعاليات (شاملة الجماهير) إلى 60% بدون تحديد الحد الأقصى للمشاركين، مع عدم إلزامية اللقاح.

الفعاليات المؤسسية وحفلات توزيع الجوائز:

زيادة عدد المشاركين بحد أقصى 1,000 شخص، وعدم إلزامية اللقاح.

الأنشطة الاجتماعية:

زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60% وبما لا يتعدى 300 شخص، مع عدم إلزامية اللقاح. وتعهد صاحب الحفل على تحمل المسؤولية التامة في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية. ويمنع دخـول مـن لديـه أي أعراض صحية وتشجيع الأطفال وكبار السـن وأصحاب الأمراض المزمنة من حضور الحفل حفاظا على الصحة العامة.

وسمحت الدائرة وفقا للتعميم بالفعاليات الترفيهية (ذات الحركـة الحـرة) واقتصارها لمتلقي اللقاح بحيث لا يتعدى عدد الحضور عن 5,000 شخصاً مع الالتزام بالقواعد العامة . وإلزاميـة اللقـاح لمقـدمي العـروض المقيمين في الدولة، أو إجـراء فحـص (PCR) لمقدمي العروض غير الملقحين قبل 24 ساعة من الفعالية.

وأكدت الدائرة بضرورة التقيد بشكل كامل بالتدابير الاحترازية والإجراءات الصادرة مسبقا، وستقوم دبي للسياحة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية

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