«إعمار» تُسجّل مبيعات عقاريّة بـ16.8 مليار درهم خلال النصف الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

سجّلت «شركة إعمار العقارية»، المُدرجة في سوق دبي المالي، أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2021، محققةً أرقاماً قياسية في المبيعات العقاريّة بلغت 16.842 مليار درهم، بزيادة قدرها 229% في المبيعات العقاريّة للمجموعة، مقارنة مع نتائج النصف الأول من عام 2020 التي بلغت 5.12 مليارات درهم.

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى جهودها وتركيزها الدائم على مبيعات المشروعات «قيد الإنجاز»، والإطلاق الناجح للعقارات في السوقين المحلية والعالمية.



الإيرادات والأرباح

وأفادت الشركة بأنه وبفضل أدائها القوي في أنشطة العقارات ومراكز التسوّق والضيافة، فقد وصلت إيراداتها في النصف الأول من عام 2021 إلى 12.5 مليار درهم، محققة بذلك زيادة نسبتها 52% مقارنة مع إيرادات النصف الأول من عام 2020 التي بلغت 8.220 مليارات درهم.

وسجّلت «إعمار» أرباحاً صافية بقيمة 1.56 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع نتائج النصف الأول من عام 2020 التي بلغت 1.698 مليار درهم، والتي شملت دخلاً استثنائياً بقيمة 982 مليون درهم نتيجة بيع «إعمار» لأعمالها في مجال تبريد المناطق.

كما سجّلت خلال الربع الثاني من عام 2021 (من أبريل وحتى يونيو) إيرادات قدرها 6.507 مليارات درهم، محققة بذلك زيادة بنسبة 125% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021 (من يناير وحتى مارس)، في ما بلغت أرباحها الصافية في الربع الثاني من عام 2021 ما قيمته 903 ملايين درهم، أي أعلى بنسبة 37% مقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الجاري.

وحدات سكنية

ولفتت «إعمار» إلى تسليمها أكثر من 77 ألف وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية منذ عام 2002، في وقت لا يزال لديها أكثر من 25 ألفاً و700 وحدة سكنيّة قيد التطوير في دولة الإمارات، و11 ألف وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة.

وقال متحدّث رسمي باسم «إعمار»، إن الأداء الذي حقّقته الشركة في الربع الثاني 2021 يُظهر مرونتها المستمرة في إنجاز الأعمال وقدرتها على توقّع المستقبل وتحقيقه.



«إعمار مولز»

بدورها، سجّلت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوّق والتجزئة، إيرادات قدرها 2.048 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021، ما يمثّل زيادة بنسبة 23% مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من عام 2020، ويعود ذلك إلى التعافي الملحوظ في مبيعات التجزئة للمستأجرين. كما وصل إجمالي صافي ربحها في النصف الأول من عام 2021 إلى 622 مليون درهم، أي أعلى بنسبة 80% مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من عام 2020 والتي بلغت 345 مليون درهم.



منصة نمشي

وحقّقت «نمشي»، المنصة الإلكترونية المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتابعة والمملوكة بالكامل لـ«شركة إعمار مولز» مبيعات بقيمة 427 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 65% مقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2021.



الضيافة والترفيه

من جهتها حقّقت «إعمار» من أعمالها في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إيرادات قدرها 948 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة بنسبة 14% مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من عام 2020.

وحقّقت الفنادق المنضوية تحت مظلة «مجموعة إعمار للضيافة»، بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة، معدلات إشغال بنسبة 63%، رغم التحدّيات الحالية التي تشهدها السوق وقيود السفر الدولي.

وتأكيداً على تنوّع قنوات إيرادات «إعمار»، حقّقت أعمال الشركة في مجالات مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري مُجتمعة إيرادات بقيمة 2.996 مليار درهم، مساهمةً بنسبة 24% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2021.

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