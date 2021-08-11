«ديوا الرقمية» و«دو» تُطلقان حلول شرائح الجيل الخامس

المصدر: دبي ■ وام

تنفذ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إحدى مبادرات «دبي X10»، وشركة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أول مشروع لحلول شرائح الجيل الخامس في المنطقة، يعتمد تقنية «إس.إيه» المتطورة، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لجعل دبي أذكى مدينة في العالم.

وستكون شركة «إنفراكس» InfraX، إحدى الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، والمتخصصة في توفير الخدمات التقنية المبتكرة، و«دو» أول شركتين في المنطقة تقدمان شرائح الجيل الخامس، التي تتبنى أحدث حلول الحوسبة المتطورة في القطاعات الخدماتية.

ومن خلال المشروع الجديد، تتيح حلول الشرائح الخاصة بالجيل الخامس، التي تعتمد تقنية «إس.إيه» المدعومة بأحدث تقنيات الحوسبة المتطورة، تعزيز فاعلية وكفاءة الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال شبكة معلوماتية تتبنى أعلى درجات الأمن والتخصص.

وفي إطار هذه المبادرة، تبني «دو» بنية تحتية أساسية متنقلة جديدة للهيئة، تعتمد أفضل حلول البنية التحتية الافتراضية للشبكات، التي توفر درجات عالية من الاستقلالية والفصل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «ديوا الرقمية» تعمل بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأضاف: «يعكس تعاوننا مع (دو) جهودنا الحثيثة لتبني أحدث الحلول المتطورة لدفع التحول الرقمي في الدولة، ويعد تنفيذ حلول شرائح الجيل الخامس من خلال تقنية (إس.إيه) الحديثة منعطفاً نوعياً في كفاءة قطاع المرافق والقطاعات الخدماتية الأخرى لتعزيزه الابتكار في الأعمال، وتوفيره لقطاع الأعمال درجات عالية من المرونة والسرعة والأمن».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «يسعدنا التعاون مع (ديوا الرقمية)، لتنفيذ المشروع الخاص بتطبيق أحدث حلول تقنية الشرائح الخاصة بتقنية الجيل الخامس، ما يتيح لنا مشاركة خبراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، ومساعيها الرامية إلى مواكبة متطلبات التحول نحو عصر الاقتصاد الرقمي، وضمان أعلى معايير التميز في تقديم الخدمات، والارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف وتسخير التقنيات والحلول المبتكرة».

• حلول شرائح الجيل الخامس تعزز كفاءة الأعمال في «ديوا».

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