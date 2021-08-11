إنجاز 2200 وحدة سكنية في الشارقة خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أفادت «سفلز»، الشركة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، بأنه تم الانتهاء من بناء أكثر من 2200 وحدة ضمن المجمعات السكنية الرئيسة، بما فيها (الجادة والممشى وجزيرة مريم) وغيرها، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة، في تقرير حديث لها حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى استمرار مستويات الطلب القوي في القطاع العقاري على الوحدات السكنية من الفئة الأولى في الشارقة، خلال النصف الأول من عام 2021.

وأكدت على استمرار انتعاش السوق العقارية في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد عودة مستويات النشاط إلى معدلاتها الطبيعية في النصف الثاني من عام 2020، رغم التراجع الاقتصادي الحاصل نتيجة الأزمة الصحية العالمية في العام الماضي. ووصل إجمالي قيمة الصفقات في النصف الأول من 2021 إلى 12.2 مليار درهم، شكلت مبيعات الوحدات السكنية نصفها تقريباً، بنمو بلغ 40.5% على أساس سنوي.

وقال مدير التقييمات التجارية والخدمات الاستشارية في «سفلز» الشارقة، شين برين: «أسهم الاعتماد على أساليب العمل من المنزل في تعزيز الاهتمام بالمساحات المعيشية الأكثر راحة، ما أدى إلى ارتفاع مستويات الطلب على منازل (التاونهاوس) والفلل بين أوساط المستثمرين والسكان».

من جانبه، قال مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة «سفلز»، سوابنيل بيلاي: «كانت الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز انتعاش السوق عاملاً أساسياً في تعزيز نمو القطاع العقاري في الشارقة. كما أدت محاولات تعزيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين الدوليين إلى زيادة كبيرة في عدد الصفقات التي تمت في النصف الثاني من عام 2020».

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