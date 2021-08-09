بالفيديو.. كواليس أحدث إعلان لطيران الإمارات يُظهر مضيفة على قمة برج خليفة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عُرفت طيران الإمارات بإعلاناتها الجريئة وأفكارها المبتكرة، لكن أحدث إعلاناتها التجارية تفوّق على كل ما سبق، حيث تظهر فيه إحدى المضيفات بالزي الرسمي الكامل تقف بثبات وثقة على قمة برج خليفة على ارتفاع 828 متراً فوق سطح الأرض، لتنضم بذلك إلى عدد قليل من الأفراد الذين حظوا بامتياز الوقوف على قمة أعلى مبنى في العالم، بمن فيهم النجم العالمي توم كروز وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

يبدأ الإعلان، ومدته 30 ثانية، بلقطة مقرّبة لمضيفة طيران الإمارات وهي تقلّب لوحات تحمل رسائل في إيماءة للمشهد الشهير في أغنية عام 2003 "Love Actually". ومع ابتعاد الكاميرا واتساع المشهد، سرعان ما يكتشف المشاهد أن مضيفة طيران الإمارات، بقبعتها الحمراء وزيها الرسمي المميز، تقف في الواقع على قمة برج خليفة من إعمار، في إطلالة بانورامية على أفق دبي. ويمكن للجمهور مشاهدة ما جرى وراء الكواليس بالضغط هنا، أو على قناة طيران الإمارات على YouTube وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى للناقلة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نعمل دائماً على تجاوز التوقعات في كل يوم من خلال خدماتنا المبتكرة ومنتجاتنا الأفضل في فئتها، وكذلك في إعلاناتنا. فالثقة والهدوء اللذين يتمتع بهما أفراد أطقم الخدمات الجوية، كما يتجلي في الإعلان، هما تعبير عما يتمتع به أفراد خط المواجهة لدينا من تميّزٍ في خدمة المسافرين وضمان سلامتهم. نحن فخورون بأن نكون من بين قلّةٍ متميزين سمحت لهم إعمار بالتصوير على قمة برج خليفة. كما نفخر أكثر بعرض معالم مدينتنا الجميلة دبي".

كواليس تصوير أحدث إعلان لطيران #الإمارات على قمة برج خليفة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/q0INeMjIZK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 9, 2021

السلامة أولاً

تم تصوير الإعلان بدون شاشة خضراء في الخلفية أو أي مؤثرات خاصة، وسبقه تخطيط دقيق وتدريب واختبارات وبروتوكول أمان صارم. ووقفت البطلة فوق قمة المبنى على ارتفاع 828 متراً، وعلى مساحة محيطها 1.2 متر فقط لإنجاز المهمة. وكانت طيران الإمارات قد دعت المضيفات للترشح لبطولة هذا الإعلان، وعلى الرغم من وجود بعض المرشحات المتحمسات والقادرات على ذلك، إلا أن طيران الإمارات غلّبت خيار استخدام خبيرة محترفة في القفز بالمظلات لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

وظلت السلامة هي الأولوية الرئيسية طوال التحضيرات وتصوير الإعلان. فقد تم بناء منصة خاصة مع دعامة متصلة بأعلى السارية لتقف عليها البطلة. وتم ربطها بالعمود، بالإضافة إلى نقطتين أخريين مباشرة إلى القمة، بحزام خفي تحت زي طيران الإمارات.

ابتدأ التصوير مع شروق الشمس، وكان أعضاء الفريق، بمن فيهم نجمة للإعلان، قد باشروا الصعود قبل ذلك من الطابق 160 في برج خليفة، واستغرق وصولهم إلى القمة ساعة و15 دقيقة. وتعيّن عليهم تسلق عدة مستويات وسلالم داخلية لبلوغ القمة. وأمضى الفريق على القمة نحو 5 ساعات مع الفتاة الجريئة، التي كانت ترتدي حزام أمان تحت زي طيران الإمارات، مع أمان إضافي بفضل المنصة الخاصة المثبتة مباشرة على القمة. واستخدمت درون واحدة (طائرة بدون طيار) في لقطة مستمرة لتصوير التسلسل الكامل.

ويعد إعلان طيران الإمارات الجريء، الذي صوّر على ارتفاع 828 متراً فوق سطح الأرض، واحداً من أشهر الإعلانات التي تم تصويرها في الأعالي، وقام بتصميمه وإخراجه فريق العلامة التجارية لطيران الإمارات بمساعدة Prime Productions AMG، ومقرها دبي. وسوف يتم تعديل الإعلان ليلائم مختلف الأسواق عبر شبكة خطوط طيران الإمارات، مع تضمين رسائل ذات صلة، حيث ستطلق أول حملة تلفزيونية في المملكة المتحدة.

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