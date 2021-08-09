مقابل 10 آلاف درهم.. طرح تذاكر "باقة اليوبيل" في "إكسبو 2020"

المصدر: دبي – أزاد عيشو





أفاد مكتب "إكسبو 2020 دبي" بأنه سيطرح تذاكر "باقة اليوبيل" في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، خلال فعاليات الحدث الدولي، مشيرا إلى أن الباقة ستُتاح مقابل 10 آلاف درهم.

وذكر المكتب، على موقعه الشبكي، أن باقة اليوبيل تتيح العديد من المزايا من ضمنها بطاقة الدخول لحفل "اليوبيل"، وإمكانية الدخول مع خمسة ضيوف، من الممر السريع إلى "إكسبو 2020"، والوصول إلى مواقف سيارات كبار الشخصيات، بالإضافة إلى "دبوسين" مطليين بالذهب عيار 24 قيراط، بإصدار محدود عليهما شعار "يوبيل إكسبو".

كما تتضمن "الباقة" جوازي سفر من "إكسبو 2020" لتوثيق رحلة المتعامل في 191 جناحا دوليا مشاركا في المعرض، إلى جانب وصول حصري إلى صالة اليوبيل التي تشرف عليها شركة "إعمار"، وتشمل الباقة أيضاً 4 تذاكر موسمية للموسم كاملا، و30 تذكرة متعددة الدخول و10 تذاكر ليوم واحد، إلى جانب جولات بصحبة مرشدين التي تتيح تجربة غنية في "إكسبو 2020"، مع العائلة والأصدقاء عند الحصول على 10 قسائم للمشاركة في الجولات بصحبة المرشدين في جميع أنحاء موقع "إكسبو 2020".

وتقدم الباقة أيضاً 5 قسائم لرؤية المعرض، من أعلى برج "الحديقة السماوية" الدوار. إلى جانب 6 قسائم للتصوير، و 10 قسائم للحصول على خدمة ركن السيارات، وملصق لمواقف سيارات كبار الشخصيات وتوفير خدمة "كونسيرج" مخصصة عند الحجز، وأولوية الوصول إلى الفعاليات، والخصومات على الطعام والشراب في منافذ البيع المتميزة.

وبين أن الباقة ستكون متاحة في متاجر "فيرجن ميغاستور" وعلى الموقع الإلكتروني لـ"إكسبو 2020 دبي" ومباشرة لدى مجموعة إعمار للضيافة.

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