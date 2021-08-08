مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي تصدر 4676 رخصة جديدة في يوليو 2021

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال يوليو عام 2021، وصل إلى 4676 رخصة، توزعت على أنشطة عدة على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها (المهنية) التي سجلت 2792 رخصة بنسبة 60%، تبعتها (التجارية) التي سجلت 1855 رخصة بنسبة 39.6%، فيما توزعت بقية النسب على الرخص السياحية والصناعية.

وتعكس الأرقام، جهود اقتصادية دبي في مجال تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد، لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة، للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تصدر إمارة دبي المدن الذكية على المستوى العالمي، إضافة إلى ما توليه اقتصادية دبي من أهمية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال يوليو 2021، بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث سجلت منطقة بردبي إجمالي 3408 رخص، فيما استحوذت منطقة ديرة على 1264 رخصة، ومنطقة حتا بواقع أربع رخص تجارية جديدة.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال يوليو 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت «الأعمال المدنية» و«الشركات ذات مسؤولية محدودة» على نسبة 24% لكل منهما.

وضمت قائمة الأشكال القانونية كلاً من: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع شركات مقرها في إمارة أخرى، فروع لشركات خليجية، فروع شركات/‏‏‏‏مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات أجنبية.

وبحسب اقتصادية دبي، فإنه يمكن الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس، من خلال منصة «استثمر في دبي» الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال دون مراجعة أي مركز خدمة.

وتتوافر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار الرخص الفورية، ورخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورخص «انطلاق»، ورخصة «تاجر»، إضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وتجديد الرخص التجارية.

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