فنادق دبي تستعد لاستقبال «إكسبو» بأيقونات جمالية وعالمية

المصدر: أبوظبي ■ وام

يستعد القطاع الفندقي في دبي لاستقبال «إكسبو 2020 دبي»، بأيقونات جمالية وعالمية، خصوصاً مع تزامنه مع استدامة مفهوم التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً، في ما يتزامن استضافة الحدث مع احتفالات استثنائية تستعد لها دولة الإمارات، احتفالاً باليوبيل الذهبي.

وتستضيف الإمارات «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو ما يؤهل الإمارات للتحول إلى وجهة عالمية تمتد لأكثر من ستة أشهر.

تجربة استثنائية

وكعادتها، تعد دبي زوارها بتجربة استثنائية وآمنة تستند من خلالها إلى قائمة طويلة من خيارات الإقامة والسياحة غير المتناهية، إذ يعد قطاع الفنادق أحد أكبر القطاعات تأثيراً في تألق الإمارة التي نجحت في التأسيس لحالة من التكامل والانسجام بين توجهاتها ومشروعاتها الاستراتيجية والتنموية.

وتشهد طلبات الحجوزات الفندقية في دبي نمواً كبيراً قبيل الحدث، حيث سجل موقع «ويجو» العالمي للسفر والحجوزات الفندقية في يوليو الماضي أكثر من نصف مليون عملية بحث لرحلات وحجوزات فندقية في الإمارة خلال الفترة التي تستضيف فيها «إكسبو 2020 دبي».

القطاع الفندقي

بدوره، وصل عدد الغرف الفندقية في دبي حتى مايو 2021 إلى نحو 128 ألفاً و545 غرفة، بحسب إحصائية دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إذ تضم الإمارة نحو 715 منشأة فندقية منها 134 منشأة من فئة خمس نجوم، و165 منشأة من فئة أربع نجوم، و229 منشأة من فئات نجمة ونجمتين وثلاث نجوم، في حين يبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية 187 منشأة.

وأظهرت الإحصائية أن إمارة دبي استقبلت نحو 2.06 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير ومايو 2021، في ما بلغ عدد مرات المبيت خلال الفترة نفسها 11.77 مليون ليلة.

ويتمتع القطاع الفندقي في دبي بسمعة عالمية مرموقة بفضل ما يوفره من خدمات ووسائل راحة وترفيه بأسعار تنافسية، كما يعتبر القطاع من الأكبر، إذ دخلت دبي منذ عام 2016 قائمة أكبر 10 مدن في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تضم أكثر من 100 ألف غرفة وشقة فندقية.

أيقونات جمالية

ويضم القطاع الفندقي في دبي منشآت تصنف على أنها من أبرز الأيقونات الجمالية في العالم مثل فندقي «العنوان»، و«برج العرب»، كما يضم سبعة فنادق من بين أطول 12 فندقاً في العالم، يتصدرُها فندق «جيفورا» بارتفاع 356.3 متراً، يليه «جي دبليوماريوت ماركيز» بارتفاع 355 متراً، ثم فندق «SLS Dubai Hotel and Residences» بارتفاع 336 متراً، وروتانا «روز ريحان» 333 متراً، في ما يرتفع فندق «برج العرب» 321 متراً، و«جميرا» 309 أمتار، و«ملينيوم بلازا» 294 متراً.

ويواصل القطاع الفندقي في دبي توسعه من خلال مشروعات «قيد التنفيذ» حالياً، على الرغم من تحديات «كوفيد-19» على قطاع السياحة والسفر عالمياً.

• طلبات الحجوزات الفندقية تشهد نمواً كبيراً.. وموقع «ويجو» سجل في يوليو أكثر من نصف مليون عملية بحث لرحلات وحجوزات في الإمارة.

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