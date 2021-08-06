أمتعة إضافية مجاناً من إفريقيا وإليها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن تقديم وزن أمتعة إضافي مجاناً، للمسافرين من وإلى وجهاتها في إفريقيا.

وأفادت الناقلة بأن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها اعتباراً من التاسع من أغسطس الجاري.

ويستفيد المسافرون في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، من وإلى أي وجهة لـ«طيران الإمارات» في إفريقيا، من وزن أمتعة مجاناً قدره 64 كيلوغراماً (حقيبتان وزن كل منهما 32 كيلوغراماً)، أما المسافرون في الدرجة السياحية (تذاكر سعر التوفير، أو المرن، أو السعر الأكثر مرونة)، فيمكنهم الاستفادة من وزن أمتعة مجاناً قدره 46 كيلوغراماً (حقيبتان وزن كل منهما 23 كيلوغراماً)، وحقيبة واحدة وزنها 23 كيلوغراماً لتذاكر السعر الخاص.

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