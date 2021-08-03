"اتصالات" تتيح عروض على باقات New Freedom وإماراتي Freedom

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت "اتصالات" عن إطلاق عرض خاص يتيح للمشتركين مزايا وخصومات تصل قيمتها إلى 800 درهم عند الاشتراك في باقات "New Freedom" و"إماراتي Freedom"، حيث يتوفر العرض لمدة ثلاثة أشهر للمشتركين الجدد في هذه الباقات أو العملاء الراغبين بتحويل باقاتهم المدفوعة مسبقاً إلى الباقات المشمولة في هذا العرض.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "تميزت باقات New Freedom وباقات إماراتي Freedom منذ إطلاقها بتوفير مزايا قيّمة للعملاء وسمحت لهم البقاء على اتصال محلياً ودولياً مع العائلة والأصدقاء. ونؤكد من خلال هذا العرض الجديد على التزامنا المتواصل بتعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لكافة عملائنا في الإمارات، والارتقاء بتجاربهم في حلول الاتصال عبر شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم."

ويحصل العملاء الجدد لباقات " New Freedom" و"إماراتي Freedom" على 50% بيانات أكثر وبقيمة تصل إلى 450 درهم لمدة ثلاثة أشهر وخصم لغاية 225 درهم على الفواتير. كما يحصل العملاء على شريحة SIM بقيمة 125 درهم مجاناً عند الاشتراك بهذه الباقات على الموقع الإلكتروني.

يسري العرض على باقات New Freedom من فئات 200، 325، 600، 1200، بالإضافة إلى باقات "إماراتي Freedom" من فئات 250، 400، 750، 1500. للاشتراك بالعرض، يرجى زيارة etisalat.ae

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