«إكسبو 2020 دبي» وجهة لأشهر الطهاة العالميين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سيكون زوار «إكسبو 2020 دبي» على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية تشهدها المنطقة والعالم، وذلك من خلال استضافة الحدث لألمع نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والمحلية التي يفتح بعضها للمرة الأولى في دبي حصرياً في «إكسبو 2020 دبي».

وسيشهد «إكسبو 2020 دبي» مطابخ ونكهات متنوعة ترضي الأذواق كافة، وبأسعار تناسب الجميع من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى في أنحاء موقع الحدث.

وقالت الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني: «لعل من بين أفضل الطرق للتعرف إلى بلدٍ ما، تجربة مأكولاته، وفي (إكسبو) سيستطيع الزوار تذوق مأكولات العالم كله، دون الحاجة إلى مغادرة دولة الإمارات».

وتابعت: «سواء كان زوارنا من محبي الاطلاع على أحدث ما تقدمه المطابخ العالمية، أو كانوا يرغبون في تجربة ما يثير شهية عشاق الطعام حول العالم، فإنهم سيجدون في (إكسبو 2020 دبي) كل ما يرضي أذواقهم، حيث يستقطب عدداً من ألمع نجوم الطهي في العالم، إضافة إلى احتضانه مطاعم محلية واعدة ترغب في ترك بصمتها على مشهد الطعام العالمي».

وتضم قائمة مشاهير الطهي التي يستضيفها «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 20 طاهياً حائزين جوائز عدة، يمثلون مطاعم حائزة نجوم «ميشلين»، وهي الجوائز العالمية الأشهر التي تحتفي بالطعام الفاخر والتميّز في الطهي.

ومن ضمن هؤلاء: الشيف الأميركي دايفيد مايرز، الملقب بـ«الشيف الغجري» من خلال مطعم «أدرفت برغر بار»، بينما سيطلق الشيف الأميركي الأرمني الأصل، جيفري زاكريان، رؤيته للمقهى الكبير من خلال مفهومي «ذا ناشيونال بار» و«دايننغ رومز».

كما سيبهر خبير أسلوب الحياة الصحي، ماثيو كيني، زوار «إكسبو 2020 دبي»، بتقديمه عدداً من النكهات والمأكولات من أميركا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، في حين سيقدم الشيف موري ساكو مزيجاً شهياً من المطبخ الإفريقي مع الياباني بتقنيات طبخ فرنسية.

ومن مفاهيم الطعام الجديدة الحاضرة خلال الحدث، المفهوم البريطاني «بريد أهيد» المتخصص في الكعك والخبز الخالي من الغلوتين ومخبوزات العجين المخمر، والمطعم اللبناني «البارون»، ومطعم «كوجاكي» الذي يدمج المطبخين الياباني والكوري في وجبات مشهورة.

مطاعم محلية

من المطاعم المحلية المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، تتنوع المشاركات من الهند وصولاً إلى إيرلندا، وتتضمن علامات تجارية محلية، مثل «أرابيان تي هاوس»، و«الفروانية»، وكافيتريا محارة البحر، والمطعم الفلبيني «دامبا للمشاوي البحرية»، ومخبز الريف اللبناني، والخبّاز، وحلويات فراس، ومطعم «بوسولا» الإيطالي، ومطعم «رافي» الباكستاني، ومطعم «آيريش فيلادج» الإيرلندي، وعدد من مطاعم الصمدي، مثل: «Hummus Spot»، و«Rogue Coffee»، و«Twisty Treats».

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