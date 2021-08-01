15.5 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، وصل إلى 15 ملياراً و563 مليون درهم، خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن المباني متعددة الطوابق المنجزة، وعددها 203 مبانٍ، تصدرت القائمة من حيث القيمة، مسجلة 12 ملياراً و594 مليون درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

المباني المنجزة

وتفصيلاً، أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، التي بلغ عددها 1209 مبانٍ جديدة، وصل إلى 15 ملياراً و563 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت البيانات، أن المباني متعددة الطوابق المنجزة، وعددها 203 مبانٍ، تصدرت القائمة، من حيث القيمة، مسجلة 12 ملياراً و594 مليون درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تلتها مباني «الفلل الخاصة» المنجزة، وعددها 628 مبنى، بقيمة بلغت ملياراً و372 مليون درهم.

الفلل الاستثمارية

وحلت «المباني العامة» في المركز الثالث، مسجلة ملياراً و93 مليون درهم، بإجمالي 103 مبان، ثم «الفلل الاستثمارية» وعددها 220 مبنى، بقيمة 279 مليون درهم، ووصلت قيمة المباني الصناعية المنجزة 225 مليون درهم، بإجمالي 55 مبنى.

واستحوذت المباني «متعددة الطوابق» على نحو 80.9% من إجمالي قيمة المباني المنجزة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تلتها مباني «الفلل الخاصة» بنسبة 8.8%، في حين بلغت حصة «المباني العامة» نحو 7%، والفلل الاستثمارية 1.8%، مقابل نحو 1.4% للمباني الصناعية.

قيمة المباني

ووصل إجمالي قيمة المباني المنجزة خلال الربع الأول، إلى ثمانية مليارات و63 مليون درهم، وعددها 593 مبنى، مقابل سبعة مليارات و500 مليون درهم في الربع الثاني، وعددها 616 مبنى تم إنجازه.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي، إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 215 مبنى خلال مارس، مقابل 205 مبانٍ في إبريل 2021، و189 مبنى في مايو، ليصل العدد في يونيو إلى 222 مبنى.

يشار إلى أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، التي بلغ عددها 3227 مبنى جديداً، وصل إلى 40 ملياراً و530 مليون درهم، خلال العام الماضي 2020، مقابل 36 ملياراً و114 مليون درهم في عام 2019، بنسبة نمو بلغت أكثر من 12.2%، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

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