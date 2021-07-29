أسعار الوقود تواصل الارتفاع خلال أغسطس

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، «أي بلس 91» ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وبقيمة وصلت إلى 12 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت ثلاثة فلوس مقارنة بأسعار شهر يوليو الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وكانت أسعار الوقود سجلت زيادات خلال شهر يوليو بقيم راوحت بين 8 و9 فلوس لليتر البنزين، وارتفاعا بقيمة 12 فلسا لليتر الديزل مقارنة بأسعار شهر يونيو الماضي.

وارتفع سعر لتر بنزين اعتبارا من بداية أغسطس المقبل من نوع «سوبر 98» من مبلغ 2.47 درهم سابقا، ليصل إلى 2.58درهم، بزيادة بلغت 11 فلسا، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» زيادة من سعر 2.35 درهم، ليصل إلى 2.47 درهم بزيادة 12 فلسا، فيما ارتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.28 درهم ليصل إلى 2.39 درهم بزيادة 11فلسا.

وسجل سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 2.42 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 2.45 درهم بارتفاع بلغ ثلاثة فلوس.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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