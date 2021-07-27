«دبي الدولي» الأول عالمياً في السعة المقعدية لكل رحلة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

حلّ مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً من حيث متوسط السعة المقعدية المتاحة لكل رحلة، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أصدرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وذكرت المؤسسة في دراسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن متوسط السعة المقعدية لكل رحلة في مطار دبي الدولي، الذي يحتل المركز الأول عالمياً في حركة الركاب الدوليين، وصل إلى 270 مقعداً خلال يوليو الجاري، مقابل 298 مقعداً في يوليو من العام 2019، مشيرة إلى الحجم الكبير للطائرات التي يتم تشغيلها في مطار دبي الدولي، خصوصاً الرحلات الدولية.

وقالت المؤسسة إن استئناف المزيد من الخدمات التي تقدمها شركة طيران الإمارات، وتحديداً باستخدام طائرة إيرباص A380 العملاقة سيدفع متوسط السعة إلى مستوى قريب من 300 مقعد تقريباً عند مستويات العام 2019.

وبحسب البيانات التي أوردتها المؤسسة، فقد حل «مطار طوكيو هانيدا الدولي» في المركز الثاني عالمياً بمتوسط سعة بلغ 204 مقاعد كل رحلة في يوليو 2021، مقابل 243 مقعداً في يوليو 2019، فيما حل مطار العاصمة بكين في المركز الثالث بـ205 مقاعد في يوليو 2021 مقابل 215 في الفترة ذاتها من عام 2019.

تعافي الطيران

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تعافي الطيران، بينما تعيد شركات الطيران تشكيل استراتيجياتها، وإعادة تقييمها للعقد المقبل، بما في ذلك تعديل شبكاتها، ومراجعة أساطيلها ونماذج التشغيل، فضلاً عن إعادة التفاوض على العديد من اتفاقات الموردين.

الأكثر ازدحاماً

يشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول عالمياً كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم من حيث السعة المقعدية للرحلات الجوية المجدولة خلال يوليو الجاري، وفقاً لبيانات المؤسسة، إذ بلغت السعة المقعدية للرحلات المجدولة في مطار دبي الدولي خلال يوليو 2021 نحو 2.38 مليون مقعد.

وجهات دولية

وأظهرت آخر بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، بلغ 150 وجهة، تشغلها 58 شركة ناقلة جوية وطنية ودولية.

ووفقاً لأحدث بيانات للمؤسسة رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي يخدم في الوقت الراهن 63% من الوجهات في 89% من البلدان، كما يتعامل مع 72% من شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر مطار دبي قبل جائحة «كوفيد-19».

من جهتها، أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 10 ملايين و645 ألفاً و230 مسافراً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا مطار دبي خلال يونيو 2021 إلى نحو 1.55 مليون مسافر، مقابل 1.47 مليون مسافر في مايو 2021.

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