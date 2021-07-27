«العربية أبوظبي» إلى «فيصل آباد» و«ملتان» بدءاً من أغسطس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران أبوظبي» عن إضافة وجهات جديدة إلى عملياتها التشغيلية، بتسيير رحلات مباشرة من أبوظبي وباكستان، وذلك إلى مدينة «فيصل آباد» بدءاً من 10 أغسطس 2021، ومدينة «ملتان» بدءاً من 11 أغسطس 2021.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها تقدم هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً، ما يوفر للمتعاملين خياراً جديداً وملائماً، يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين البلدين. وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين حالياً حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وفيصل آباد أو ملتان عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر.

ولفتت الشركة إلى أنه ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، فقد حرصت على تحديث تجربة المتعاملين لتشمل كل تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، لافتة إلى أنه تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتمثل «العربية للطيران أبوظبي» ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، لتأسيس أول شركة طيران منخفض الكلفة في أبوظبي.

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