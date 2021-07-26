695 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة خلال أسبوع «الأضحى»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت في الإجمال أكثر من 695 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 19 يوليو الجاري، والذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى.

وبلغ معدل النمو في السعة المقعدية على الرحلات الجوية نحو 73.5% مقارنة بالأسبوع الذي بدأ من 20 يوليو من عام 2020، عندما شغلت شركات الطيران نحو 400 ألف مقعد.

وأظهرت بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل أكثر من 2.95 مليون مقعد خلال الأسبوع نفسه، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 23.5% من إجمالي حجم السعة الذي تشغله شركات الطيران في المنطقة ككل.

عالمياً، وصلت السعة المقعدية خلال الأسبوع ذاته إلى نحو 82.7 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية، في وقت تستمر فيه شركات الطيران في تعديل جداولها، وفي كثير من الحالات تضبط السعة لفترة الـ60 يوماً التالية أثناء محاولتها قراءة الطلب.

وأشارت البيانات إلى إزالة نحو مليوني مقعد لشهر يوليو، وإزالة 6.8 ملايين مقعد إضافي في أغسطس، مع استمرار إغلاق الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم، حيث تقل سعة الخطوط الجوية العالمية الحالية بنسبة 22% عن مستويات يناير 2020، ونحو 30% أقل من الأسبوع نفسه في يوليو 2019.

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