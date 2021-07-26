«كهرباء الشارقة» تنجز 4 محطات توزيع و755 كشافاً لإنارة استراحة السحب

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الأعمال الكهربائية الخاصة بتغذية مشروع استراحة السحب في منطقة المديفى بالتيار الكهربائي، من خلال تركيب أربع محطات توزيع فرعية، وكذلك أعمال إنارة الطريق المؤدي للاستراحة بتركيب 755 كشافاً ومصباح إنارة موفراً للطاقة LED، ويعد هذا المشروع من المشروعات السياحية الرائدة في مدينة خورفكان.

وأكد مدير إدارة خورفكان، المهندس أحمد الملا، أن «اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمدينة خورفكان جعلها وجهة سياحية تزخر بالعديد من المشروعات والمقومات السياحية، ومنها استراحة السحب التي تقع على قمة جبلية شاهقة بارتفاع 580 متراً، وتعد إضافة نوعية لهذه المقومات تعزز من جمال المدينة وشموخها، وتوفر فرصة للاستمتاع بطبيعة مدينة خورفكان ومناظرها الطبيعية الخلابة»، موضحاً أن فِرق العمل بالهيئة بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وبجودة وكفاءة عاليتين وبطريقة جمالية تتناسب مع المشروع.

وأشار إلى أنه تم تركيب أربع محطات توزيع فرعية (جهد 11/‏‏‏0.415 ك.ف)، تشمل المحطة الخاصة بالاستراحة وتحتوى على محولي طاقة، كل محول منهما (1500 ك.ف.أ) وثلاث محطات فرعية كل واحدة (100 ك.ف.أ).

وأضاف أنه تم تركيب وتشغيل إنارة طريق استراحة السحب بـ755 كشافاً ومصباحاً من نوعية خاصة، بارتفاع متر واحد.

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