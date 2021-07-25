عقارات دبي تسجل في يونيو أعلى قيمة مبايعات في 8 سنوات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة أداء متصاعدة، تعكس الحيوية والمرونة والجاذبية التي تتسم بها سوق دبي العقارية، لتسجل مجدداً رقماً قياسياً في يونيو 2021، من حيث قيمة المبايعات العقارية، والتي بلغت 14.79 مليار درهم، والتي تعتبر القيمة الأعلى للمبايعات في ثماني سنوات، وتحديداً منذ ديسمبر 2013، وذلك بحسب بيانات النسخة 16 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع منصة «بروبرتي فايندر» العقارية.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال الفترة ذاتها 6388 مبايعة، ليحقق يونيو بذلك 2021 نمواً بنسبة 44.33% من حيث عدد المبايعات، و33.2% من حيث قيمتها، مقارنة بمايو 2021 السابق عليه.

أداء مميز

وبحسب البيانات الصادرة، فقد أسهمت النتائج المحققة في يونيو 2021، إضافة إلى عدد المبايعات التي تم تحقيقها في شهري أبريل ومايو الماضيين، والتي بلغت 4824 و4426 مبايعة على التوالي، في تحقيق أداء مميز جداً للربع الثاني من العام الجاري، والذي يعتبر الأعلى على أساس ربعي من حيث عدد المبايعات منذ الربع الرابع من عام 2013، إذ بلغ إجمالي عدد المبايعات 15.638 مبايعة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 36.86 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 33.26% من حيث عدد المبايعات، و46.76% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الأول 2021.

استدامة النمو

وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد المبايعات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو 2021، وصلت إلى 27 ألفاً و373 مبايعة، بقيمة 61.97 مليار درهم، في حين شهد عام 2020 بأكمله تسجيل 35 ألفاً و41 مبايعة عقارية بقيمة 71.87 مليار درهم، ما يؤكد استدامة وتيرة النمو العالية في أداء القطاع العقاري خلال عام 2021.

وعند التمعّن في النتائج المحققة خلال يونيو 2021 والربع الثاني عموماً، ومقارنتها بفترات مماثلة من العامين 2019، و2020، فإننا نستنتج أن السوق العقارية في دبي شهدت نمواً كبيراً، واستطاعت أن تجعل من جائحة «كوفيد-19» عاملاً مسرّعاً، أسهم في تسريع وتيرة النمو للقطاع العقاري في الإمارة.

يونيو 2021

وبحسب نتائج المؤشر، فقد حقق يونيو 2021 نمواً بنسبة 173.46% من حيث عدد المبايعات، و204.55% من حيث القيمة مقارنة بيونيو من عام 2020، في ما بلغت نسبة النمو 140.87% من حيث عدد المبايعات، و179.13% من حيث القيمة مقارنة بيونيو من عام 2019.

بدورها، استحوذت السوق الثانوية/‏‏‏‏الوحدات الجاهزة على 62.2% من إجمالي المبايعات، في حين شكّلت المبيعات على الخارطة 37.8%.

وفي ما يتعلق بحجم المبايعات، فقد تعاملت المبيعات على الخارطة مع 2418 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.5 مليارات درهم، في حين تم تداول 3970 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.29 مليار درهم. وبمقارنة هذه النتائج مع شهر مايو 2021، فإنه يتضح أن عدد المبيعات على الخارطة ارتفع في يونيو بنسبة 44.4%، في حين ازداد عدد مبيعات السوق الثانوية بنسبة 44.26%.

• السوق العقارية في دبي تجعل من «كوفيد-19» عاملاً مسرّعاً لنمو القطاع في الإمارة.

• يونيو 2021 يسجل نمواً بنسبة 44.33% من حيث عدد المبايعات، و33.2% من حيث القيمة.

نمو في عدد المبايعات و«القيمة» خلال الربع الثاني

أظهر الربع الثاني من عام 2021، نمواً بنسبة 183.4% من حيث عدد المبايعات، و237.79% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، في حين حقق نمواً بنسبة 78.27% من حيث عدد المبايعات، و102% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

بدورها، استحوذت السوق الثانوية/‏‏الوحدات الجاهزة على 61.5% من إجمالي المبايعات، في حين شكّلت المبيعات على الخارطة 38.5%.

وفي ما يتعلق بحجم المبايعات، فقد تعاملت المبيعات على الخارطة مع 6025 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.17 مليارات درهم، في حين تم تداول 9613 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة إجمالية وصلت إلى 27.68 مليار درهم.

وبمقارنة هذه النتائج مع الربع الأول 2021، فإننا نجد أن عدد المبايعات على الخارطة ارتفع بنسبة 53.93%، في حين ازداد عدد مبيعات السوق الثانوية بنسبة 22.91%.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بـ«بروبرتي فايندر»، تركزت عمليات البحث عن الفلل/‏‏تاون هاوس في الربع الثاني 2021 في مناطق: مدينة محمد بن راشد، «دبي هيلز استيت»، «دبي لاند»، «جرين كوميونتي»، و«تاون سكوير». في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة ذاتها، في مناطق: أبراج بحيرات جميرا، «دبي مارينا»، «الميدان»، «قرية جميرا الدائرية»، و«داون تاون دبي».

المؤشر العام

تشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في يونيو 2021 سجل 1.07 نقطة بسعر بلغ مليوناً و9 آلاف و539 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.088 نقطة بسعر بلغ 904 آلاف و920 درهماً.

بدوره، سجل المؤشر الشهري للفلل/‏‏‏تاون هاوس 1.013 نقطة بسعر بلغ مليوناً و822 ألفاً و343 درهماً.

من جهته، سجل المؤشر الربعي العام في الربع الثاني من العام الجاري 1.118 نقطة بسعر بلغ مليوناً و23 ألفاً و552 درهماً، في حين سجل المؤشر الربعي للشقق 1.118 نقطة بسعر 927 ألفاً و442 درهماً. كما سجل المؤشر الربعي للفلل/‏‏‏تاون هاوس 1.076 نقطة بسعر بلغ مليوناً و880 ألفاً و153 درهماً.

الأكثر بحثاً

أظهرت بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تركز عمليات البحث عن الفلل/‏‏‏تاون هاوس في يونيو 2021 في مناطق «جرين كوميونتي»، مدينة محمد بن راشد، «دبي هيلز استيت»، «المرابع العربية 3»، و«أكويا».

في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق السكنية في الفترة ذاتها في مناطق: الميدان، أبراج بحيرات جميرا، «دبي مارينا»، «الخليج التجاري»، و«داون تاون دبي».

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