أفضل 5 أماكن لاستئجار فيلا في الشارقة بأسعار «في متناول اليد»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص في الخدمات العقارية، بأن العديد من المستأجرين يتجهون إلى قطاع الفلل في الشارقة، نظراً لأسعارها المنخفضة، التي اعتبرها التقرير في متناول اليد، لكثير من الراغبين في الاستئجار بالشارقة، مستنداً في ذلك إلى نتائج البحث عن العقارات على الموقع.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن أفضل مناطق الشارقة لاستئجار الفلل هي: «الجزات»، و«الصبخة»، و«الغافية» في المساحات الصغيرة (ثلاث غرف)، تليها «شرقان» و«حوشي» في المساحات الكبيرة (خمس غرف).

ووفقاً للتقرير، حلّت منطقة «الجزات» في المرتبة الأولى كأفضل المناطق لاستئجار فيلا عند متوسط إيجاري جيد، استناداً إلى مؤشر البحث عن الفلل على الموقع، إذ حصلت على نسبة 30.7% من إجمالي الباحثين عن فلل للإيجار.

وتضم المنطقة العديد من المرافق الترفيهية والأساسية ومراكز الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق العامة والمتاحف التي تجعلها مناسبة للعائلات، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي القريب من إمارة دبي.

ويبلغ متوسط إيجار فلل ثلاث غرف في «الجزات» نحو 55 ألف درهم سنوياً.

وجاءت منطقة «الصبخة» بالمركز الثاني، حيث تضم العديد من المرافق الأساسية والترفيهية التي تلبي مختلف متطلبات المعيشة للسكان، بما في ذلك مراكز التسوق والمحال التجارية والمطاعم والحدائق والشواطئ وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن المنطقة توفر مجموعة فلل للإيجار، بما في ذلك فلل ثلاث غرف، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 43 ألف درهم، وبلغت نسبة عمليات البحث ضمن هذه المنطقة 30.03% من مجموع عمليات البحث عن فلل للإيجار في أفضل مناطق الشارقة السكنية.

وبلغت نسبة البحث عن فلل للإيجار في «الغافية» عبر موقع «بيوت» 12.88% من مجمل عمليات البحث عن فلل ثلاث غرف للإيجار في الشارقة، ويبلغ متوسط إيجار فلل ثلاث غرف في الغافية 70 ألف درهم.

وتمكنت منطقة «شرقان» في الشارقة من حجز مرتبة متقدمة في قائمة أفضل مناطق استئجار فلل في الشارقة، ويتم التأجير فيها عند متوسط 104 آلاف درهم للفيلا المكونة من خمس غرف.

وتتميز المنطقة بأنها واحدة من أفخم المناطق السكنية التي تقع على مقربة من الخليج العربي، وتتنوع العقارات فيها بين القديمة والحديثة، وتضم المرافق الخدمية والترفيهية شاملة المؤسسات التعليمية ومجموعة متنوعة من المطاعم والعيادات الطبية والشواطئ.

كما تضم قائمة أفضل مناطق لاستئجار فيلا في الشارقة منطقة حوشي السكنية التي تقع على مقربة من منطقتي النوف في الشارقة، والخوانيج في دبي، ويتم تأجير فيلا مكونة من خمس غرف في المنطقة بنحو 100 ألف درهم.

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