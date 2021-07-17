«تعاونية الاتحاد» تفتتح مركز البرشاء جنوب بكلفة 60 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت تعاونية الاتحاد، مركزاً جديداً يضم هايبر ماركت و25 محلاً تجارياً في منطقة البرشاء جنوب، بتكلفة بلغت 60 مليون درهم، وبمساحة بناء تبلغ 232 ألف قدم مربعة، ويأتي ذلك في إطار خططها واستراتيجياتها للانتشار والتوسع، بما يسعد مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد، إذ بلغت عدد فروع التعاونية التي تتبع لها، مع افتتاح المركز الجديد، 22 فرعاً.



وافتتح المركز الجديد كل من رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمه الشامسي، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، وذلك بحضور مدراء القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.



وأكد ماجد حمد رحمة الشامسي، أن افتتاح المركز الجديد جاء مواكبةً للتطور الذي يشهده قطاع التجزئة بالدولة، وفي ظل التعافي السريع للاقتصاد المحلي من تداعيات جائحة «كورونا»، والذي يتطلب تلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين من جميع الفئات، إذ وضعت التعاونية على عاتقها التوسع والانتشار في جميع مناطق إمارة دبي لتقديم تجربة تسوق استثنائية للمواطنين والمقيمين.



وأضاف بأن للتعاونية استراتيجيات طموحة لتطوير أعمالها عن طريق تبني منظومة تسوق مرنة في عملياتها تجعل كافة المنتجات الغذائية والاستهلاكية وغيرها من المنتجات في متناول كافة المستهلكين، إما عن طريق مراكزها وفروعها المنتشرة بإمارة دبي أو عبر التسوق الإلكتروني عبر متجرها الذكي.



بدوره قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إنه مع افتتاح مركز البرشاء جنوب الجديد، يرتفع عدد فروع التعاونية إلى 22 فرعاً منتشرة في أنحاء إمارة دبي، مشيراً إلى أن المركز الجديد روعي خلال إنشائه تطبيق أفضل المعايير الهندسية والتصاميم المعمارية العالمية التي تتيح للمستهلكين تجربة تسوق مريحة وسلسة فريدة من نوعها، ولافتاً إلى أن المركز سيحقق قفزة نوعية في تلبية متطلبات جميع الفئات بسبب موقعه المميز، خاصة القاطنين في منطقة البرشاء جنوب 1،2،3،4 والبرشاء 1،2،3 وميراكلز دبي، إضافة للمناطق المحيطة الأخرى.

وبين بأن تعاونية الاتحاد لديها خطط مستقبلية في الانتشار والنمو بما يعود بالفائدة على المساهمين والمتعاملين، إذ أنها تهدف من خلال افتتاح الفروع والمركز الجديدة إلى رفع نسبة مخزونها من السلع وتوفير كل ما يلزم لقاطني إمارة دبي من المنتجات المحلية والعالمية بمواصفات عالية الجودة وبأسعار مناسبة للجميع، لافتاً إلى فرع البرشاء جنوب يحتوي على أقسام متنوعة بمساحات واسعة لتلبي طلبات المتسوقين بشكل آمن وصحي مثل المخبز واللحوم والأجبان والأسماك والتجميل والخضروات وغيرها من الأقسام الأخرى.



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