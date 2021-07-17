«ميناء جبل علي» ينقل 4 مفاعلات ضخمة لإنتاج «البولي إيثيلين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



نجح ميناء جبل علي، المنشأة الرائدة التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، في شحن أربعة مفاعلات عملاقة لإنتاج «البولي إيثيلين»، بلغ وزن أضخمها 227 طنا، إلى ميناء روتردام، بالتعاون مع مجموعة «سي أم أيه - سي جي أم»، الرائدة عالميا في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، وتم تحميل المفاعلات باستخدام رافعة عائمة تابعة للأحواض الجافة العالمية، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، وتم شحنها عبر رحلتين بحريتين متتاليتين.



وشكل هذا الإنجاز أحد أكبر مشاريع تحميل البضائع على سفينة حاويات في الشرق الأوسط، وساهم به أكثر من 100 متخصص من مختلف قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد، مستخدمين خططا منهجية التزمت بإجراءات السلامة التامة خلال مراحل التنفيذ. وبلغ الوزن الإجمالي للمفاعلات التي تم شحنها 839 طنا، بطول 35 مترا، كما بلغ كل من عرضها وارتفاعها 7 أمتار، وهو ما يعادل حجم تحميل 424 حاوية نمطية.



وقال مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، شهاب الجسمي: «نؤمن دوما بمواصلة تجديد قدراتنا لمواكبة متطلبات عملائنا للتغيرات والتحولات في الأسواق، وقد أسهمت هذه الحلول المبتكرة التي يقدمها ميناء جبل علي، في جعله الوجهة المفضلة في المنطقة. وباعتباره الميناء الأكبر في الشرق الأوسط، يساهم ميناء جبل علي، في تمكين التجارة وتوفير الوصول الفعّال لأسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك. ويبرز تعاوننا مع مجموعة (سي أم أيه - سي جي أم) أهمية المميزات المتقدمة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، كما يؤكد على ثقة كبار المعنيين في الصناعة بميناء جبل علي».

من جهته، قال المدير العام لوكالة دبي في مجموعة «سي أم أيه - سي جي أم»، رومان فينو: «يعد هذا الإنجاز علامة فارقة لجبل علي وقطاع الحاويات في دولة الإمارات، إذ يشهد على خبرتنا في مشاريع الشحن المتقدمة تقنيا، وقدرتنا على تقديم مزايا رئيسة، كخدمة شحن المعدات العملاقة، بوتيرة عالية، وسرعة فائقة في وقت الإنجاز. وهنا، نشكر موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وميناءها الأبرز في جبل علي، حيث تمكنّا من تحميل ونقل البضائع وإنجاز المشروع بكفاءة وفاعلية».



ويُعرف ميناء جبل علي بإمكاناته متعددة الأنماط للربط مع موانئ العالم، معززاً بمرافق لوجستية نوعية، توفّر عروضا لخدمات التجميع، والتخزين، وإدارة النقل، ومرافق التصنيع، إضافة إلى إتاحة العمليات المتكاملة والحلول اللوجستية، التي تجعل منه بوابة رئيسة للتجارة، ترتبط بأكثر من 150 ميناء حول العالم.

ويستطيع ميناء جبل علي التعامل مع 22.4 مليون حاوية ومناولتها سنويا. ويشكل إنجاز هذا المشروع النوعي برهانا يؤكد على قدرات الميناء في تلبية الطلب المتزايد على مشاريع شحن السلع والبضائع، مهما بلغت أحجامها وأوزانها.



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