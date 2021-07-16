مصطلح في العناوين.. مؤشر أسعار المستهلك

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يُعرّف مؤشر أسعار المستهلك «CPI»، بأنه مقياس يحدد المتوسط المرجح لأسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية، مثل أسعار خدمات النقل وأسعار الغذاء والرعاية الطبية وأسعار السكن والكهرباء والمياه والوقود والاتصالات. ويتم حساب مؤشر أسعار المستهلك، بالتغيّر في الأسعار لكل عنصر في سلة البضائع المحددة مسبقاً لتقييم الأسعار المرتبطة بكلفة المعيشة.

ويعتبر مؤشر أسعار المستهلك من أكثر الإحصاءات استخداماً لتحديد فترات التضخم أو الانكماش.

ويعمل المؤشر على تحديد مستوى السعر الإجمالي في الاقتصاد، وبالتالي قياس القوة الشرائية لوحدة العملة المحلية.

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