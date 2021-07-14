"فلاي دبي" تسيّر 3 رحلات إلى سوهاج أسبوعياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "فلاي دبي" اليوم، إطلاق ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطار سوهاج الدولي اعتباراً من 25 يوليو.

وأوضحت الناقلة في بيان أن الرحلات إلى سوهاج ستعمل من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، أيام الثلاثاء والخميس والأحد اعتبار من 25 يوليو عبر توقف قصير في مطار شرم الشيخ الدولي.

وبذلك يرتفع عدد النقاط التي تشغلها "فلاي دبي" في مصر إلى ثلاث نقاط، بما في ذلك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية ومطار شرم الشيخ.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيدالله، إن "مصر تعد سوقا مهما للغاية بالنسبة لـ(فلاي دبي) ولها مكانة خاصة جدا في مسيرتنا".

ومع انطلاق عملياتها إلى أنقرة في تركيا وبودابست في المجر وليوبليانا في سلوفينيا وسالزبورغ في النمسا وتيرانا في ألبانيا ووارسو في بولندا، وسعت "فلاي دبي" شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة.

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