«ديوا» تدعو الطلاب للمشاركة في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021»

المصدر: دبي ■ وام

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الجامعات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة 23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية التي تنظمها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

ويشكل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» فرصة سنوية مهمة للطلاب لعرض مشروعاتهم المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين، فضلاً عن الالتقاء بالمبتكرين والمخترعين لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والتنمية المستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير: «يعتبر المعرض ملتقى مهماً ينتظره الخبراء والمختصون من جميع أنحاء العالم وداعماً أساسياً لأهمية إمارة دبي على الساحة الدولية من خلال كونه من أنجح المعارض المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة، لاسيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام». وأضاف: «يتيح المعرض للمهتمين مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتعرف على تخصصاتها الصناعية الجديدة، وأحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات، كما يوفر للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات الفرصة لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة».

يذكر أن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يقام في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في موقع إكسبو 2020 دبي. وتتيح الهيئة للطلاب خلال المعرض المشاركة في عدد من المسابقات التي تعقد خلال الحدث للفوز بجوائز قيّمة، كما يحصل كل طالب على شهادة مشاركة في المعرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news