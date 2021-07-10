"ديوا" تدعو الطلاب للمشاركة في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021"

المصدر: دبي - وام

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، الجامعات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة الـ 23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية التي تنظمها الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.



ويشكل "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" فرصة سنوية مهمة للطلاب لعرض مشروعاتهم المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين فضلاً عن الالتقاء بالمبتكرين والمخترعين لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والتنمية المستدامة.



وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "يعتبر المعرض ملتقى مهماً ينتظره الخبراء والمختصون من جميع أنحاء العالم وداعماً أساسيا لأهمية إمارة دبي على الساحة الدولية من خلال كونه من أنجح المعارض المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام".



وأضاف: "يتيح المعرض للمهتمين مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتعرف على تخصصاتها الصناعية الجديدة وأحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات، كما يوفر للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات الفرصة لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة"، مشيرا إلى أن المعرض يسهم كذلك في ترسيخ الوعي لدى الجمهور والزوار حول قضايا البيئة والاستدامة وتعزيز مسؤوليتهم تجاه البيئة واتباع نمط حياة مستدام وتوعية الأجيال الجديدة من طلاب المدارس والجامعات حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

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