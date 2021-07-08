«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى موريشيوس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم، أنها ستستأنف خدمة جزيرة موريشيوس، برحلتين أسبوعياً اعتباراً من 15 يوليو الجاري، وذلك مع إعادة الجزيرة فتح حدودها تدريجياً أمام السياحة الدولية.

وأفادت الناقلة في بيان بأنها، ستعيد تشغيل طائرتها الـ«إيرباص A380» العملاقة إلى موريشيوس، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل لتلبية الطلب، بينما ستعمل رحلات «طيران الإمارات» إلى الجزيرة يومي الخميس والسبت بطائرات الـ«بويغ 777-300ER»، اعتباراً من 15 يوليو.

وأوضحت أن الرحلة «ئي كيه 701» تغادر دبي في الساعة 2:35 صباحاً لتصل إلى موريشيوس في الساعة 9:10 صباحاً، أما رحلة العودة «ئي كيه 704»، فستغادر موريشيوس يومي الجمعة والأحد في الساعة 11:10 ليلاً، وتصل إلى دبي الساعة الساعة 5:45 صباح اليوم التالي (المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموريشيوس).

وكانت موريشيوس، أعلنت اعتزامها فتح حدودها لاستقبال السياح الذين تم تطعيمهم ومواطنيها اعتباراً من 15 يوليو الجاري وحتى 30 سبتمبر 2021.



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