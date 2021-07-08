«بيبسيكو» تكشف عن أجنحتها الـ 3 في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «بيبسيكو» عن خطط مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، بصفتها شريك المشروبات والوجبات الخفيفة من فئة شريك أول رسمي، والتي تحمل علاماتها التجارية (بيبسي وليز وجاتوريد وأكوافينا). وسيكون للشركة ثلاثة أجنحة متميزة موزعة على مناطق الموضوعات الثلاث في موقع «إكسبو 2020 دبي»، تتناغم تصاميمها مع موضوعاته الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة.

وسيتم تعزيز التصاميم الجذابة بأنشطة إبداعية تتيح للشركة الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات التواصل مع جمهورها، وتقديم رؤيتها للتحديات الراهنة، من أجل تحقيق التغيير للمستقبل، في أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ويستضيف «إكسبو 2020 دبي»، الذي تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021، العالم أجمع على مدار ستة أشهر متواصلة، ويوحد الناس والمجتمعات والدول لابتكار حلول لبعض من التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

وانطلاقا من هذه المنصة العالمية، تهدف شركة «بيبسيكو» إلى مواجهة التحدي الماثل اليوم لإحداث تغيير إيجابي في المستقبل، ودفع الابتكار، وتشجيع زوار «إكسبو 2020 دبي» على التغيير الهادف.

وسيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاثة أجنحة مخصصة، هي الإضافة «The Plus»، ويحمل عنوان العلامة التجارية «بيبسي وليز»، والصاعقة «The Bolt» ويحمل عنوان العلامة التجارية لمشروب «جاتوريد»، والقطرة «The Drop»، ويحمل عنوان العلامة التجارية لمياه «أكوافينا».

وتلتزم شركة «بيبسيكو» بجلب مفهومها الخاص إلى «إكسبو 2020 دبي» من خلال برنامج حافل بالنقاشات الملهمة، والمشاركة في تجارب تعليمية مميزة.

جناح القطرة

تشجع «أكوافينا وبيبسيكو» على الإشراف الجيد على المياه في إطار عملهما المستمر على حماية المياه. ويوفر جناح القطرة «The Drop»، للزوار فرصة تتجاوز الانغماس بتجربة علامة «أكوافينا» التجارية، لتطلعهم على جهود «بيبسيكو» لمساعدة المزارعين في جميع أنحاء العالم من خلال ممارسات مستدامة للتعامل مع المياه، والاستخدام الذكي للمياه في التصنيع، والجهود المبتكرة للعلامة التجارية لتقليل وإعادة تدوير وإعادة ابتكار التعبئة والتغليف.

جناح الإضافة

تجتمع اثنتان من كبرى العلامات التجارية على مستوى العالم، «بيبسي وليز»، في جناح الإضافة «The Plus»، لتأكيد التزام (بيبسيكو) بالتعاون والإيجابية والعمل الجماعي. ويحدد هذا الجناح كيف يمكننا من خلال التعاون، القيام بخطوات جريئة لإحداث تغيير إيجابي، ورسم المزيد من الابتسامات مع كل رشفة وكل قضمة.

ويقع جناح الإضافة «The Plus» في منطقة الفرص، وهو يستعد لرسم الابتسامات على وجوه زواره، وجلب الفرح عبر العديد من المناطق المترابطة التي تشكل كامل الجناح.

جناح الصاعقة

يعمل مشروب «جاتوريد» على تعزيز الأداء الرياضي، سواء في التدريب أو الاختبارات وصولاً إلى يوم اللعب الفعلي، وذلك من خلال الابتكار المستمر والتخصيص في الارتقاء بالأداء الرياضي. ويستفيد مشروب «جاتوريد» من المنصة العالمية التي يوفرها «إكسبو 2020 دبي» لتشجيع الرياضة كقوة عالمية من أجل الخير، وذلك من خلال ألعاب وأنشطة تفاعلية، إلى جانب العروض المميزة، مثل قاعة «أعظم الرياضيين في العالم».

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