«غرفة دبي»: 255% زيادة في الإنفاق على الأطعمة عبر الإنترنت بالدولة خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي» عمر خان، إن الإنفاق على الأطعمة والمشروبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات، ارتفع بنسبة 255% خلال العام الماضي، في حين أن إجمالي قيمة تجارة البقالة الإلكترونية في الدولة نمت من نحو 654 مليون درهم في عام 2018 إلى نحو 1.1 مليار درهم في عام 2019، وذلك بسبب التحول الرقمي خلال فترة جائحة «كوفيد-19» وتغيير سلوك المستهلك.



جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمتها الغرفة بالتعاون مع تطبيق «إنستاشوب»، أكبر سوق عبر الإنترنت في الإمارات لتسليم البقالة والمنتجات حسب الطلب، حول التجارة الإلكترونية للأغذية وأحدث الاتجاهات وفرص الشراكة مع أكبر سوق عبر الانترنت في الشرق الأوسط.



وأضاف خان خلال كلمته في الندوة، أن الاقتصاد الرقمي في دبي ينمو بسرعة فائقة مع دخول المزيد من متاجر وتطبيقات التجارة الإلكترونية إلى السوق.

وأكد أهمية استخدام منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو وتوسيع نطاق الأعمال التجارية والاستفادة من الطلب المتزايد بين المستهلكين في دولة الإمارات وأسواق المنطقة الذين يتجهون بشكل متزايد إلى القنوات الرقمية للوصول إلى المنتجات والخدمات.



من جهته قدم نائب رئيس شراكات العلامات التجارية في «إنستاشوب»، نيكولا كاباركابا، نبذة عن تطبيق «إنستاشوب»، وفوائد منصة التجارة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى فرص الشراكة التسويقية المحتملة.

وهدفت الندوة التي حضرها 84 مشاركاً من 33 دولة وشملت قادة ورجال الأعمال وصناع القرار ومصنعي وممثلي شركات المواد الغذائية ووكالات ترويج الصادرات والمكاتب التجارية، إلى مساعدة المشاركين للتعرف على أحدث ديناميكيات واتجاهات التجارة الإلكترونية للأغذية في دولة الإمارات، والمزايا التنافسية التي توفرها دبي وكونها مركزًا عالميًا للتجارة الإلكترونية والابتكار في مجال الأغذية.



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