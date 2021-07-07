"الإمارات للعطلات" توفر خدمة سريعة تقلل مدة انتظار المسافرين في المطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "الإمارات للعطلات" اليوم، عن إطلاق منتج جديد لعملائها القادمين والمغادرين يجعل تجاربهم في مطار دبي الدولي أكثر سهولة وسلاسة، مشيرة إلى أن العملاء سيستمتعون بخدمة سريعة وآمنة تقلل مدة انتظارهم في المطار وتعطيهم مزيداً من الخصوصية وراحة البال للاستمتاع بتجربتهم في دبي.

وأوضحت الناقلة في بيان، بأن عملاء "الإمارات للعطلات" يستفيدون من منتج "إيربورت إيز" Airport Ease ابتداءً من 499 درهماً لشخصين مع أربع حقائب كحد أقصى.

ويشمل العرض خدمة الاستقبال والمساعدة قبل الوصول إلى "كاونترات" مراقبة جوازات السفر وأولوية إجراءات الوصول، إضافة إلى خدمة سيارة مع سائق باستخدام سيارة "بي إم دبليو" الفئة الخامسة للوصول إلى الفندق أو المنزل، فيما تتولى "الإمارات للعطلات" استلام الأمتعة وتوصيلها إلى أي عنوان في دبي.

ويوفر منتج "إيربورت إيز بلس" Airport Ease+ تجربة وصول ومغادرة راقية ابتداء من 1199 درهماً، حيث ويشمل العرض، المتوفر لشخصين مع أربع حقائب كحد أقصى، خدمة الاستقبال والمساعدة وأولوية إجراءات الجوازات والأمن وخدمة السيارة مع سائق باستخدام سيارة "بي إم دبليو" الفئة الخامسة من وإلى المطار واستلام الأمتعة وتوصيلها إلى أي عنوان في دبي.

كما يمكن للمغادرين دخول صالة "مرحبا" في مطار دبي الدولي وتناول المأكولات والمشروبات مجاناً والاستفادة من خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وخدمات أخرى قبل الإقلاع.

ويمكن لعملاء "الإمارات للعطلات" حجز الخدمتين الجديدتين من خلال التواصل مع مركز اتصال "طيران الإمارات" على الرقم:

(800 4969) أو زيارة أي من مكاتب "الإمارات للعطلات" في دولة الإمارات.

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