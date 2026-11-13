حين يصمت العالم الرقمي.. عطل «مايكروسوفت» يُربك العالم

في ظل الاعتماد المتزايد على الاتصالات الرقمية في إدارة الأعمال وتبادل المعلومات، لم تعد الأعطال التقنية محصورة في نطاق الجهات التي تتعرض لها، بل باتت تداعياتها تمتد عبر المؤسسات والقطاعات، لتؤثر في ملايين المستخدمين حول العالم، وتكشف حجم الترابط والاعتماد المتبادل في المنظومة الرقمية.

وهذا ما عكسته الاضطرابات التي شهدتها خدمات «مايكروسوفت»، بعدما طالت منصتي Outlook وTeams، وأثارت تساؤلات حول مدى اعتماد المؤسسات على البنية التحتية الرقمية وقدرتها على ضمان استمرارية الخدمات في مواجهة الأعطال المفاجئة.

عطل يعبر الحدود

شهدت خدمات «مايكروسوفت» اضطرابات تقنية واسعة طالت Outlook وTeams، وأثرت على الوصول إلى البريد الإلكتروني والمحادثات.

ووفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، امتدت بلاغات انقطاع الخدمات إلى 74 دولة وإقليمًا حول العالم خلال نحو ساعة، بحسب بيانات منصة Downdetector.

ماذا حدث داخل مايكروسوفت؟

بدأت الأزمة مع خروج عدد من الخوادم عن الخدمة بشكل غير متوقع، ما تسبب في زيادة الضغط على أجزاء أخرى من البنية التحتية وظهور مشكلات في الاتصال.

ووفقًا للتحديثات التي نشرتها «مايكروسوفت»، واجهت محاولات إعادة الخوادم المتأثرة إلى العمل تحديات إضافية أطالت فترة الاضطراب.

تداعيات تتجاوز المستخدمين

لم يقتصر تأثير العطل على المستخدمين الأفراد، بل امتد إلى المؤسسات والشركات التي تعتمد على خدمات «مايكروسوفت» في إدارة اتصالاتها وأعمالها اليومية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الغارديان»، تجاوزت بلاغات تعطل Outlook حاجز 130 ألف بلاغ خلال ذروة الأزمة.

ما بعد العطل.. هل عادت الخدمات؟

عملت «مايكروسوفت» على إعادة الخوادم المتأثرة وتحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة، ضمن جهود استعادة استقرار الخدمات.

وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على هجوم سيبراني، لتعيد الأزمة طرح تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية، وأهمية توفير بدائل تضمن استمرارية الأعمال عند حدوث أعطال مفاجئة.

استمرارية الخدمات.. التحدي الأكبر

لا تكمن خطورة الأعطال الرقمية في توقف خدمة بعينها فحسب، بل في اتساع دائرة تأثيرها على الأنشطة اليومية والاقتصادية، وهو ما يجعل استمرارية الخدمات والجاهزية التقنية ضرورة استراتيجية للشركات والمؤسسات، وليس مجرد خيار تقني، في عالم بات يعتمد بصورة متزايدة على المنصات الرقمية في إدارة أعماله وتواصله.