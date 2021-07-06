62 مليون مشترك متوقع بـ «الجيل الخامس» في الخليج نهاية 2026

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

توقع تقرير لشركة «إريكسون» الدولية للتقنية، أن يصل عدد اشتراكات الهواتف الذكية في تقنيات الجيل الخامس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 62 مليون اشتراك بنهاية العام 2026، مشيراً إلى أن الاشتراكات في تلك الدول ستشكل نحو 75% من إجمالي اشتراكات الهواتف الذكية في المنطقة، بينما تمثل ثاني أعلى نسبة انتشار في سوق الجيل الخامس على مستوى العالم.

وذكرت الشركة خلال لقاء صحافي افتراضي عقدته أمس لعرض تفاصيل الإصدار الـ20 من «تقرير التنقل من إريكسون»، أنه من المتوقع أن تبلغ اشتراكات الهواتف الذكية في تقنيات الجيل الخامس أكثر من 580 مليون اشتراك على مستوى العالم بحلول نهاية العام الجاري مدفوعة بانضمام نحو مليون مشترك جديد يومياً.

وقال نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى «إريكسون»، فويتشيك باجدا، إن مبادرات الإمارات الذكية تدعم نمو اشتراكات الجيل الخامس، لافتاً إلى أنه وفقاً لبيانات التقرير فإنه من المنتظر أن تسهم تقنيات الجيل الخامس في تغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، مدعومة بـ«رؤية الإمارات 2021» والمبادرات الرقمية ذات الصلة، مثل رؤية دبي الذكية التي تهدف إلى إلغاء المعاملات الورقية في المدينة وتحويل جميع المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية بالكامل. وأضاف باجدا: «باعتبارها أحد الاقتصادات الرئيسة في دول مجلس التعاون، تسعى الإمارات إلى توسيع انتشار واستخدام تقنيات مثل الجيل الخامس في المنطقة».

وبين أن «التقرير يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أعلى متوسط لحركة البيانات الشهرية لكل هاتف ذكي على مستوى العالم، بما يتجاوز 18 غيغابايت، بحلول نهاية العام الماضي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news