ترخيص 3393 منشأة بشكل فوري في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، 3393 رخصة بشكل فوري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تصدرتها رخص الأنشطة المهنية، مستحوذة على 60% من إجمالي الرخص الصادرة، فيما توزعت النسبة المتبقية على بقية الأنشطة.

المناطق

وأوضح تقرير صادر عن القطاع، أن الرخص الفورية الصادرة منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية مايو الماضي، توزعت حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كما يلي: الحصة الكبرى كانت من نصيب منطقة بردبي بإجمالي 2562 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 831 رخصة.

وأضاف التقرير، أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1200 نشاط اقتصادي، خلال الفترة بين يناير ومايو 2021، وصل عددهم إلى 10 آلاف و236 مستثمراً، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 73%.

الشكل القانوني

وبين التقرير أن الرخص الفورية الجديدة توزعت على حسب الشكل القانوني، وفقاً للتالي: الشركات ذات مسؤولية محدودة تصدرت بنسبة 36%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 35%، بينما توزعت بقية النسب على الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد والمؤسسات الفردية.

حل نموذجي

وتوفر خدمة الرخصة الفورية، التي تستغرق عملية إصدارها خمس دقائق فقط مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

أتمتة

وتسهم «الرخصة الفورية» في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية.

وتضمن المبادرة، السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

تسجيل المواطنين

وتمت إضافة خاصية تسجيل موظفين «مواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار. وتضم خطوات تسجيل العمالة «المواطنين» من خلال الرخصة الفورية: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة» عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، وكتابة رقم هوية الشخص والضغط على «الحصول على تفاصيل»، ثم التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك والضغط على «إرسال طلب الموافقة».

وبعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص، يتم الضغط على «حدث الموافقات»، ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة نفسها، ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

مزايا

توفر الرخصة الفورية مزايا عدة، أبرزها خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، إضافة إلى عضوية غرفة تجارة دبي.

وتمكن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فضلاً عن بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تصل إلى المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

• 1200 نشاط تغطيها الرخصة الفورية من اقتصادية دبي.

• رخص الأنشطة المهنية استحوذت على 60% من إجمالي الرخص الصادرة.

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